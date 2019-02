BREAKING NEWS | Mircea Lucescu nu mai e selectionerul Turciei! Anunt de ultim moment: cine ii ia locul romanului

Mircea Lucescu nu mai este antrenorul nationalei Turciei.

Potrivit postului NTV, citat de Reuters, Federatia Turca de Fotbal i-a gasit deja si inlocuitor tehnicianului roman. Senol Gunes, antrenorul de la Besiktas, ii va lua locul lui Lucescu pe banca nationalei Turciei.

Gunes isi va pastra si postul de la echipa de club si va antrena in paralel si nationala Turciei. Gunes, in varsta de 66 de ani, a mai fost selectioner al Turciei in perioada 2002-2004 si a dus nationala pe locul 3 la Cupa Mondiala din 2002.

Mircea Lucescu a preluat nationala Turciei in august 2017. A strant 4 victorii, 6 remize si 7 esecuri in aceasta perioada. In ultima vreme, din pricina rezultatelor oscilante, Mircea Lucescu a fost aspru criticat de presa turca.