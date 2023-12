Jucătorul de la FCSB, remarcat de Basarab Panduru: "Cel mai constant"

Alexandru Băluţă (16) a deschis scorul pentru oaspeţi, după o pasă venită de la un adversar. Poli Iaşi a egalat zece minute mai târziu (26), prin Robert Ion.

Florinel Coman a marcat golurile victoriei oaspeţilor (32 - penalty, 85 - penalty), ambele după faulturi comise de guatemalezul Nicolas Samayoa.

Alex Băluță, lăudat de Basarab Panduru

Fostul internațional român este de părere că Alex Băluță a avut o creștere importantă din punct de vedere al evoluțiilor, devenind unul dintre jucătorii de bază de la FCSB.

"Cred că da (n.r. - a adus plus valoare), pare cel mai bun jucător, cel mai constant jucător de pe partea dreaptă, nici nu are cu cine să se bată. Nu are fotbalistic cu cine să se bată, aşa nişte nume sunt pe acolo.

În vară era vârf sau inter dreapta. Probabil că atunci nu te gândeai, inter sau vârf, dar deodată spui că nimeni nu e bun pe partea dreaptă. Rotariu e pe drum, n-a venit încă, se duce pe la Sepsi, prin altă parte, iar când ți-ai dat seama că problema e în dreapta l-ai pus în dreapta.

El (n.r. - Alex Băluţă) poate creşte, deja arată că e în schema FCSB", a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.