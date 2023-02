Jucătorul care l-a făcut pe Gigi Becali să regrete că nu i-a dat nicio șansă la FCSB: „Bă, tată, ai dreptate!”

Tibi Bălan (41 ani) a sosit la Steaua București (n.r. actuala FCSB) în vara lui 2011. Însă, mijlocașul ofensiv nu a avut același rol ca la Sportul Studențesc sau Unirea Urziceni. Jucătorul a prins doar 27 de meciuri pentru gruparea roș-albastră într-un an și jumătate, în care a marcat două goluri și a oferit 3 pase decisive.

Tibi Bălan și discuția sinceră cu Gigi Becali

La un deceniu după ce a plecat de la FCSB, Tibi Bălan a mărturisit că nu a jucat mai multe meciuri pentru că nu a fost pe placul lui Gigi Becali (64 ani). Mai mult, acesta a dezvăluit că la antrenamente confirma că trebuie să fie titular, doar că lucrul acesta nu se concretiza. Singura alinare este că peste ani, patronul FCSB-ului i-a recunoscut că a greșit în ceea ce-l privește.

„După perioada de pregătire din iarnă, Gigi m-a dat deoparte, m-a trimis la echipa a doua, m-a luat prin ziare că vreau eu nu știu ce… Am renunțat și atunci la vreo 50-60.000 de euro. I-am spus: 'Dă-mi banii pe care îi am de luat și plec!'.

Eu i-am spus lui Gigi atunci când am plecat, când m-a dat afară… Mi-a zis: ‘M-ai păcălit!’. Când am venit eu la Steaua, erau pe locul 13 în campionat, au terminat pe locul doi. Când am plecat în iarnă, eram pe locul unu.

I-am spus: 'Bre, nea Gigi, oi fi fost eu jucător prost și ți-am luat banii, dar cu mine acolo, ai ajuns pe locul doi de pe locul 13 și ești pe locul 1'! Contează foarte mult să ai competiție în echipă, să ai presiune, fotbaliști cu experiență, să îi ajute pe ceilalți.

Toți jucătorii din generația aia știu că eu trebuia să joc titular în anumite meciuri! Toți știau! Aia era valoarea mea, dar nu s-a putut. Am vorbit apoi cu el și mi-a zis: ‘Bă, tată, ai dreptate!’. Bine că a recunoscut. Niciodată nu e prea târziu”, a declarat Tibi Bălan pentru Fanatik.

Declarațiile lui Gigi Becali (01/02/2023)