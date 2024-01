Jucătorii care pleacă de la Universitatea Craiova în această pauză competițională. Anunțul lui Mihai Rotaru

La finalul lui 2023, Universitatea Craiova se află pe locul trei în clasament, la zece puncte distanță față de liderul FCSB.

În ultimele trei etape ale anului, oltenii au pierdut puncte prețioase, iar diferența față de ocupanta poziției a opta este de doar cinci puncte.

Mihai Rotaru a numit jucătorii care pleacă de la echipă

Patronul Universității Craiova a explicat că încearcă întărirea lotului, motiv pentru care a renunțat la anumiți fotbaliști care nu au dat randamentul dorit și caută variante de înlocuire.

"În acest moment vor pleca Kurtic, Roguljic, Borța, dar în rest nu. Sala va pleca împrumut, iar pe Mendy îl vom da să joace. Practic pleacă Kurtic, Roguljic și Borța", a spus Mihai Rotaru, potrivit Digi Sport.

Câți bani a investit până acum Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Patronul Universității Craiova din 2013, de când i-a preluat pe olteni, a vorbit despre clubul său și a subliniat faptul că în 10 de ani a investit nu mai puțin de 20 de milioane de euro în Bănie.

"Am băgat aproximativ 20 de milioane, dar trebuie să facem paritatea. Grosso-modo sunt 20 de milioane de euro. De scos, nu am scos niciun leu. Dacă facem o balanță între veniri și plecări, rămânem pe profit, dar problema sunt costurile operaționale.

Dacă punem în balanță venirile plus costurile operaționale, plus veniturile din vânzări de jucători și celelalte surse de venit, drepturi TV, participarea în cupele europene, ticketing, merchandise, marketing, suntem pe minus cu 20 de milioane de euro, doar că în ultimii patru ani înainte de pandemie am fost pe profit, ceea ce spune ceva", a spus Mihai Rotaru, potrivit DigiSport.