Ce le lipsește oltenilor de la Universitatea Craiova pentru a se lupta la titlul de campioană

Rapid, Universitatea Craiova și Farul Constanța sunt echipele urmăritoare, iar Ciprian Marica a explicat ce le lipsește oltenilor în ultimii ani, pentru a se lupta la titlu.

"Craiova permanent îţi dă impresia că are tot ce îi trebuie, are un stadion, dar parcă a scăzut un pic apetitul pentru fotbal acolo. Poate că au nevoie de o performanţă, de o Cupă. Au nevoie de o participare în cupele europene să revină oamenii la stadion.

Craiova are tot ceea ce are nevoie. Are un patron implicat. Înţeleg că a scos un pachet de acţiuni la vânzare şi i se vor alătura şi alţi oameni. Văd un potenţial fantastic la Craiova", a declarat fostul internațional, potrivit Orange Sport.

Câți bani a investit până acum Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova din 2013, de când i-a preluat pe olteni, a vorbit despre clubul său și a subliniat faptul că în 10 de ani a investit nu mai puțin de 20 de milioane de euro în Bănie.

De asemenea, Mihai Rotaru a precizat că nu și-a scos niciun ban din cei 20 de milioane de euro pe care i-a investit de-a lungul timpului la Universitatea Craiova.

"Am băgat aproximativ 20 de milioane, dar trebuie să facem paritatea. Grosso-modo sunt 20 de milioane de euro. De scos, nu am scos niciun leu. Dacă facem o balanță între veniri și plecări, rămânem pe profit, dar problema sunt costurile operaționale.

Dacă punem în balanță venirile plus costurile operaționale, plus veniturile din vânzări de jucători și celelalte surse de venit, drepturi TV, participarea în cupele europene, ticketing, merchandise, marketing, suntem pe minus cu 20 de milioane de euro, doar că în ultimii patru ani înainte de pandemie am fost pe profit, ceea ce spune ceva", a spus Mihai Rotaru, potrivit DigiSport.