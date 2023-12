După 21 de etape desfășurate în Superliga României, Universitatea Craiova completează podiumul cu 34 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Ivaylo Petev a înregistrat până acum nouă victorii, șapte remize și cinci eșecuri.

MM Stoica știe cu ce probleme se confruntă Universitatea Craiova

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit despre situația din Bănie și a subliniat faptul că anticipează un transfer la Universitatea Craiova pe postul de fundaș central.

Oficialul roș-albaștrilor a precizat că oltenii au tot avut probleme pe poziția respectivă de-a lungul sezonului

”Cred că vor aduce şi fundaş central, mă gândesc. Acolo chiar au avut probleme. Mai ales în perspectiva turneului final, Screciu a jucat închizător la naţională”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

În campionat, Universitatea Craiova nu a mai câștigat de patru etape. Oltenii o învingeau atunci ”acasă” pe CFR Cluj cu 1-0, dar urmau o înfrângere și două remize: 1-2 vs. Hermannstadt, 2-2 vs. Poli Iași și 2-2 vs. UTA Arad.

Câți bani a investit până acum Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova din 2013, de când i-a preluat pe olteni, a vorbit despre clubul său și a subliniat faptul că în 10 de ani a investit nu mai puțin de 20 de milioane de euro în Bănie.

De asemenea, Mihai Rotaru a precizat că nu și-a scos niciun ban din cei 20 de milioane de euro pe care i-a investit de-a lungul timpului la Universitatea Craiova.

”Am băgat aproximativ 20 de milioane, dar trebuie să facem paritatea. Grosso-modo sunt 20 de milioane de euro. De scos, nu am scos niciun leu. Dacă facem o balanță între veniri și plecări, rămânem pe profit, dar problema sunt costurile operaționale.

Dacă punem în balanță venirile plus costurile operaționale, plus veniturile din vânzări de jucători și celelalte surse de venit, drepturi TV, participarea în cupele europene, ticketing, merchandise, marketing, suntem pe minus cu 20 de milioane de euro, doar că în ultimii patru ani înainte de pandemie am fost pe profit, ceea ce spune ceva”, a spus Mihai Rotaru, potrivit DigiSport.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În Superliga României, echipa pregătită de Ivaylo Petev se va pregăti pentru meciul împotriva campioanei Farul Constanța de la sfârșitul lunii ianuarie.

Cele două formații se vor întâlni în etapa #22 duminică, 21 ianuarie, meci care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro. Ora exactă încă nu a fost oficializată.