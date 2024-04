Liber de contract după ce s-a despărțit de naționala Nigeriei, Jose Peseiro a stat de vorbă cu Ioan Andone, fost antrenor în Liga 1 la echipe precum Dinamo, CFR Cluj și Rapid București.

”Jose Peseiro, la Rapid?” Ioan Andone a răspuns categoric după ce a discutat cu fostul selecționer al Nigeriei

Tehnicianul român a fost întrebat dacă nu cumva Jose Peseiro ar fi conversat cu conducerea giuleștenilor pentru a deveni înlocuitorul italianului Cristiano Bergodi.

Ioan Andone a menționat că în niciun caz Jose Peseiro nu va veni la Rapid, ci că are alte planuri la vară: negociază în prezent cu câteva naționale din Africa și mai multe cluburi din Golf.

”Nu, nu, nu… Are alte planuri. Are multe naționale care îl vreau de prin Africa, mai are și niște oferte de la echipe din Golf. Mi-a zis că acum negociază și o să preia o echipă din vară”, a spus Ioan Andone, potrivit Fanatik.

Ce echipe a mai antrenat Jose Peseiro

Portughezul a fost de-a lungul carierie sale pe banca tehnică a unor echipe precum Santarem, Montemor, Oriental, Nacional, Sporting CP, Al Hilal, Panathinaikos, Rapid, SC Braga, Al Wahda, El Ahly, FC Porto, SC Braag, Sharjah FC și Guimaraes.

De asemenea, Jose Peseiro a fost selecționerul Nigeriei (2022-2024), Venezuelei (2020-2021) și Arabiei Saudite (2009-2011), ca în perioada 2003-2004 să fie secundul lui Carlos Queiroz la prima echipă a celor de la Real Madrid.