Într-o seară plină de emoție și amintiri, echipa "Generației de Aur" a României a reușit să învingă echipa "World Stars" cu scorul de 3-2, într-un meci amical disputat pe Arena Națională, în fața a 54.967 de spectatori.

Jose Mourinho: "Aceşti băieți meritau o astfel de sărbătoare"

Antrenorul Jose Mourinho, care a condus selecționata mondială în acest meci de retragere, a declarat la final că jucătorii "Generației de Aur" meritau o astfel de sărbătoare. Mourinho a apreciat atmosfera de pe stadion și respectul arătat de public față de foștii jucători.

"Nu a fost o sărbătoare a mea, ci a României şi a 'Generaţiei de Aur'. Totul a fost pentru aceşti băieţi care au făcut istorie pentru ţara lor. Iar 30 de ani mai târziu ţara nu i-a uitat, ţara le-a mulţumit. Am făcut şi fotografii cu stadionul, atmosfera a fost frumoasă. Aceşti băieţi, această generaţie a României merita o astfel de sărbătoare", a declarat "The Special One", conform Agerpres.

Mourinho a mai adăugat că un jucător precum Hagi sau Rivaldo ar valora foarte mult în fotbalul de azi. De asemenea, a menționat că, din "Generația de Aur", l-ar alege pe Belodedici, datorită clasei sale ca jucător.

"Nu cred că există un răspuns corect la întrebarea asta. Pentru că ei ce au făcut, au făcut atunci ca o echipă, nu pentru că un jucător a fost extraordinar. O să dau totuşi un răspuns la care poate nu vă aşteptaţi... O să spun Belodedici. Pentru că azi nu văd un jucător cu clasă, aşa cum a avut el când juca. Apoi sigur că Hagi a fost Regele, chiar şi azi am văzut ce poate să facă", a adăugat tehnicianul.

VIDEO Duș de șampanie! Cum a sărbătorit "Generația de Aur" victoria

După meci, fiecare fost internațional din echipa "Generației de Aur" a primit o sticlă de șampanie. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar jucătorii au sărbătorit cu fanii, iar agitând sticlele de șampanie au transformat Arena Națională într-o baltă de bucurie și amintiri. Trofeele au fost predate "Generației de Aur", marcând un sfârșit glorios pentru o seară de neuitat.

Acest eveniment a fost un tribut emoționant adus unei generații care a adus multe bucurii fanilor fotbalului românesc și a rămas în istoria sportului românesc ca una dintre cele mai mari echipe naționale.