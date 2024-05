Ireal! Salariu de 24.000 de euro pe lună la Dinamo: ”O spun din sursă sigură”

Edgar Ie (30 de ani) a fost transferat în iarnă la Dinamo pentru a pune umărul la salvarea de la retrogradare, dar în ultimele două luni a fost accidentat, iar Zeljko Kopic nu a putut conta pe serviciile sale.

Fundașul cu Nantes, Feyenoord și FC Barcelona în CV a prins doar cinci meciuri în a doua parte a acestui sezon pentru Dinamo, dar din februarie până acum a fost remunerat cu un salariu impresionant.

S-a zvonit că fundașul din Guineea-Bissau încasează 18.000 de euro pe lună la Dinamo, dar se pare că salariul său ar fi mult mai mare, susține Ionel Dănciulescu (47 de ani).

Ionel Dănciulescu: ”Edgar Ie are peste 24.000 de euro la Dinamo”

Fostul atacant al ”câinilor”, în prezent oficial la Clubul Sportiv Dinamo, susține că, pe lângă salariul inițial de 18.000 de euro, Edgar Ie încasează încă 6.000 pe euro prin Red&White, care deține pachetul majoritar de acțiuni la clubul din Superligă. Astfel, Edgar Ie ar ajunge să primească, lunar, 24.000 de euro la Dinamo.

„În iarnă s-au făcut investiții extraordinar de mari. Dă-mi voie să spun, pentru că eu cunosc lucrul acesta...Edgar Ie este un jucător care are peste 24.000 de euro la Dinamo, iar asta o spun din sursă sigură: 18.000 îi are pe contract și restul din Red&White.

Sunt și alți jucători plătiți cu sume importante. Sunt și alții cu 12-15.000 + bonusuri de performanță, era un buget de play-off, sunt niște bani, n-ar fi trebuit să avem emoțiile pe care le-am avut pe acest final de sezon”, a spus Ionel Dănciulescu, pentru Radio Dinamo1948.

Produs de UDI Bissau (2004-2006), AD Oeiras (2006), Sporting CP (2007-2012), Edgar Ie a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Barcelona B, Villarreal B, Belenenses, LOSC Lille, FC Nantes, Trabzonspor, Feyenoord și Bașakșehir.

”Știam despre București că e un oraș frumos în care să locuiești și să joci. Am avut o perioadă în care nu am jucat și oferta asta a însemnat o oportunitate bună pentru mine. E prima dată în viața mea când am văzut fanii venind la hotel înainte de meci să ne susțină, deși situația noastră nu e cea mai bună”, spunea Edgar Ie, într-un interviu acordat pentru PRO TV în luna martie.