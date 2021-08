Iordănescu a comentat declarațiile lui Becali: „Vom vorbi non-stop săptămâna asta!”

Edward Iordănescu a vorbit după primele meciuri petrecute pe banca FCSB-ului.

Antrenorul roș-albaștrilor a comentat situația echipei din ultimele două meciuri, în special după înfrângerea rușinoasă cu CFR Cluj, 1-4 și a oferit noi detalii despre ce se întâmplă la echipă.

Totodată, Iordănescu a vorbit din nou despre obiectivele pe care le are la echipă, punctând că are încedere că în ciuda situației dificile prin care trece echipa, o vor scoate la capăt.

Tehnicianul a vorbit și despre relația cu patronul Gigi Becali, care a vorbit la „Ora exactă în sport” în cursul zilei de luni, însă nu a dorit să facă multe comentarii pe baza jocului echipei, ținându-și astfel promisiunea pe care i-a făcut-o lui Iordănescu în momentul în care a semnat.

„Vom vorbi non-stop săptămâna asta!”



„Cât sunt aici voi da totul, sunt sigur că o vom scoate la capăt, am mijloacele necesare din punct de vedere tehnic, am libertatea care mi s-a promis, sunt sigur că o voi avea până la capăt. Până acum lucrurile sunt exact așa cum le-am stabilit. Am vorbit și luni, și astăzi cu patronul.

Nu e meci sâmbătă, săptămâna asta vom vorbi non-stop, dacă este nevoie, totul pentru sprijinul echipei. Ați văzut că a fost foarte echilibrat patronul în pozițiile publice pe care le-a luat, s-a ținut de ceea ce mi-a promis. Chiar nu am discutat despre primul 11, despre schimbări, de ce nu a intrat x sau y, cum mi-a promis. Am mână liberă, sigur, mă întreabă, vrea să știe, este cel puțin la fel de pozitiv și încrezător precum sunt eu.

Pentru mine e bine, ne oferă liniște și oferă liniște grupului tânăr să crească. Eu îmi doresc să fie patronul lângă noi continuu dacă se poate, nu pentru liniștea mea, ci pentru jucători”, a spus Edward Iordănescu pentru Digi Sport.