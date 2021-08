Edi Iordănescu i-a răspuns lui Cornel Dinu după ce fostul dinamovist l-a criticat dur

Din articol Calitățile lui Edi Iordănescu, puse la îndoială de Cornel Dinu

Edi Iordănescu i-a dat replica lui Cornel Dinu.

Fostul dinamovist Cornel Dinu l-a acuzat pe noul antrenor al FCSB că nu este pregătit pentru a antrena o echipă ca vicecampioana României, iar motivele pentru care ar fi fost adus la echipă ar fi unele ce țin strict de religie.

Edi Iordănescu consideră că vorbele tăioase lansate de Cornel Dinu nu sunt decât niște polițe din trecut pe care acesta le mai are de plătit, probabil, cu tatăl său, Anghel Iordănescu.

„Am găsit multă răutate, dar nu cred că are ceva cu mine, ci doar sunt un mijloc să își plătească anumite polițe. Am văzut că dânsul are doar reacții negative și e păcat, ar avea multe lucruri bune de spus, mai ales pentru tinerii antrenori”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj.

Calitățile lui Edi Iordănescu, puse la îndoială de Cornel Dinu

„Dar până acum la FCSB știm bine ce s-a întâmplat. Iar acum s-a schimbat antrenorul. Criteriul cred că este în principal religios și anumite influențe din punctul ăsta de vedere. Nu poți să-i ceri niște lucruri rapide, în câteva zile, lui Edi Iordănescu. Sigur că și Puiu își bagă copilul în ședință după meciul cu Sepsi.

În rugăciune am văzut toată familia în tribuna oficială. Dar am văzut și o singură secvență care m-a pus pe gânduri. În filmările în săptămâna premergătoare jocului, probabil, dacă aspectele tactice se mai fac în România, așezare, dinamică, combinații, scheme, procedee, sunt ascunse micului ecran.

Dar am văzut un exercițiu care mi-a adus aminte de bâlciurile de moșii copilăriei. Erau niște bări de metal, de trapez și majoritatea jucătorilor trăgeau de niște elastice ca să-și oprească creșterea unghiurilor de la degete. Deci...”, spunea Cornel Dinu, în urmă cu câteva zile, la Telekom Sport.

FCSB întâlnește, duminică seara, campioana CFR Cluj, în deplasare. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.