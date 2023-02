Ionuț Larie a oferit declarația serii: „Să revină Alibec, să bată el penalty! Nu îmi place!” A venit și răspunsul lui Gică Hagi :)

Farul Constanța a ieșit câștigătoare în runda 24 din campionat. Elevii lui Gică Hagi (58 ani) au învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, la capătul unui meci spectaculos cu numeroase ocazii.

Ionuț Larie nu mai vrea să bată penalty-urile la Farul Constanța

Farul Constanța a punctat prin Adrian Mazilu (17 ani), în minutul 6, și Ionuț Larie (36 ani), în minutul 34, care a fructificat o lovitură de pedeapsă. Însă, căpitanul grupării din Dobrogea a mărturisit că îl așteaptă pe Denis Alibec (32 ani) să-și ispășească suspendarea și să execute penalty-urile.

„Vreo 60 de minute cred că am făcut un joc aproape perfect, dar după golul primit am suferit. Am avut și noroc, dar important e că am luat cele 3 puncte.

La fel am bătut și cu Voluntari, sper să revină Denis, să bată el, nu îmi place. Nu că nu mă simt bine, să dea gol atacanții. Chiar am vrut să-l las pe Louis, dar Mister m-a pus pe mine primul. Pe urmă erau Louis și Vlad Morar.

Astăzi am intrat matematic în play-off, este un lucru bun. cine va intra în play-off va avea șansele ei la primele locuri. Cu siguranță se va decide până în ultima etapă. Noi sperăm să continuăm drumul bun și să rămânem pe primul loc, pentru că am demonstrat că suntem o echipă bună a campionatului”, a declarat Ionuț Larie la finalul meciului.

Cu toate acestea, Gică Hagi a rămas ferm pe poziții și a precizat că fundașul central al Farului Constanța este un executant bun de la „11 metri”.

„Nu, Larie bate foarte bine. Bate extraordinar penalty!”, a spus Gică Hagi la flash-interviu.