Ionuț Chirilă și-a ”taxat” portarul după o nouă înfrângere la scor: ”Va trebui să facă o pauză”

Ionuț Chirilă rămâne, momentan, fără victorie pe banca ilfovenilor. Antrenorul are un singur punct câștigat în patru meciuri.

După meciul cu UTA, Chirilă l-a ”taxat” pe portarul său, Ștefan Dobre, și a anunțat că acesta nu va mai apăra pentru Clinceni.

Ionuț Chirilă, după Academica Clinceni - UTA Arad 0-3

”Eu, în general, îmi apăr jucătorii, am spus că eu cred în ei. Când întâlnești o echipă pragmatică ca UTA, care a obținut anul trecut 90% din puncte afară... Ceea ce s-a întâmplat cu portarul Dobre este hilar. Nu știu ce căuta ieșit din poartă la primul gol. Am continuat să construim jocul, apoi am luat acel gol la care oricine putea s-o scoată. Apoi, a venit al treilea gol...

Eu le dau credit jucătorilor tineri, dar este al patrulea meci, după golurile făcute cadou FCSB-ului, după golul făcut cadou cu Botoșani, după golul făcut cadou lui Nistor la Craiova... A venit un moment în care va trebui să facă o pauză, clar. I-am spus-o și lui, pentru că, atunci când jucătorii nu se simt în siguranță...

În repriza a doua, am dominat UTA din punct de vedere al posesiei, al circulației. Când vom rezolva problema celor doi atacanți și a portarului, atunci vom fi echipa pe care ne-o dorim. S-a făcut o greșeală managerială când s-a spus că se poate juca cu portar U21.

Avem probleme cu regula U21, mă bucur că a intrat bine Robert Ion astăzi, am vrut să joc cu el de la început.

Am avut și un ghinion imens cu ieșirea lui Achim, care nici nu s-a așezat bine la joc și i-a sărit umărul. Per ansamblu, dacă scoatem cele trei greșeli, eu sunt mulțumit. A fost un joc egal din punct de vedere al modului în care am presat.

Ei au fost mai pragmatici. Avem nevoie de trei plombe pentru a deveni o echipă, doi atacanți și un portar”, a spus Ionuț Chirilă.

Academica Clinceni rămâne ultima în Liga 1, cu trei puncte, la cinci puncte distanță de următoarea clasată, Dinamo.