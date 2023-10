Ionuț Ailenei, declarație în stilul Gigi Becali după victoria cu Sepsi: ”Cel de sus a fost cu noi”

Singurul gol al meciului a venit în debutul primei reprize, după o acțiune colectivă executată perfect de fotbaliștii ieșeni. Luis Phelipe a trimis plasat, iar Niczuly nu a avut nicio șansă în fața atacantului brazilian.

Dumnezeu, al 12-lea jucător al ieșenilor

Ionuț Ailenei a fost evlavios la conferința de presă de la finalul partidei. Goalkeeper-ul din poartea moldovenilor a recunoscut că a primit ajutor divin la ratarea lui Cosmin Matei din penalty, din începutul meciului, și a atras atenția asupra următorului meci:

”În sfârșit a venit și acest rezultat bun pentru noi, sunt mândru că am reușit să fericim toți suporterii ieșeni. Cel de sus a fost cu noi. Am reușit, am pus piciorul în gheată. Norocul a fost cu mine și la penalty. Nu am făcut nimic acum dacă doamne ferește pierdem.”, a transmis Ailenei la conferința de presă.

Portarul de doar 22 de ani, Ailenei, se află la al doilea meci fără gol primit din acest sezon în Superligă. Cu toate acestea, statistica nu arată foarte bine pentru goalkeeper-ul moldovean, care a încasat 14 goluri în șase meciuri.