Roland Niczuly s-a descătușat după al șaselea rezulat negativ la Sepsi: "O să retrogradăm! E un dezastru"

Roland Niczuly s-a descătușat după al șaptelea rezulat negativ la Sepsi: "O să retrogradăm! E un dezastru"

Sepsi OSK are acum șapte rezultate negative consecutive. Roland Niczuly, goalkeeperul covăsnenilor, a răbufnit la flash-interviul de după meci și a subliniat că e o tăcere continuă în vestiar care creează neliniște.

„Din păcate nu reușim să băgăm mingea în poartă. Mi-e greu. Nu-mi vine să cred ce văd. Nu putem să înscriem nici din penalty, nici cu poarta goală. Fundașii ne iau mereu mingea. E un dezastru ce se întâmplă la noi. Cu tăcerea nu se întâmplă nimic. O să ne obișnuim cu înfrângerile. Nimeni nu zice nimic. E o tăcere infernală în vestiar.

Moralul la pământ, liniște mare în vestiar. Nu așa văd eu că se va rezolva situația. E un dezastru. Nu găsim soluții. E al treilea meci consecutiv în care nu marcăm.

Am luat multe goluri. Am fost echipa care la începutul sezonului nu luam gol, acest lucru s-a schimbat total. Nu vreau să comenez. Nu banca tehnică e de vină că din doi metri ratăm. Am avut două situații în prima repriză cu poartă goală și nu am reușit să dăm gol. Nici nu mai știu câte ocazii am avut. Mister ne duce la poartă, dar noi ratăm.

E o mare dezamăgire pentru mine. Credeam că această pauză ne era de folos. Cu siguranță e cea mai grea perioadă. Șapte meciuri oficiale, un egal la Hermannstadt, și acel egal putem spune că a venit cu un pic de șansă. E o perioadă dificilă. Ne așteaptă o partidă grea, cu Botoșaniul. Dacă o să continuăm așa, vom regrodata.

Nici nu vorbesc de play-off! Mă tem de retrogradare. E greu. Trebuie să găsim soluții cu toții, nu doar banca tehnică. Avem de suferit și noi jucătorii”, a spus Roland Niczuly.

Sepsi, în campionat

După 12 meciuri desfășurate în primul eșalon al Superligii, Sepsi OSK se situează pe locul 12 cu 12 puncte. În consecință, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a înregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.