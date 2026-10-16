„Moțul” a susținut că oltenii meritau victoria împotriva clubului spaniol și a comunicat că elevii săi sunt încrezători că pot obține un rezultat pozitiv pe „Ion Oblemenco”.

Va fi primul meci al oltenilor după egalul cu Getafe (1-1) din Conference League. Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „marinarilor”, i-a analizat pe elevii lui Filipe Coelho.

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„Întâlnim o echipă în formă, aseară a făcut un joc excepțional, din punctul meu de vedere merita să câștige. Ca organizare, ritm, atitudine, mult superioară adversarei. A arătat foarte bine. Craiova a jucat foarte, foarte bine, merita să câștige. Trebuie să fim în formă, pregătiți bine, să nu facem greșeli decisive și să avem curaj. Până la urmă, e plăcut să joci un astfel de meci, contra unui adversar important pentru fotbalul românesc.

O echipă care a așteptat mulți ani să câștige campionatul, a investit foarte mult. Are stabilitate și la nivel de conducere, mai ales în ultimul an. Are multă liniște, echilibru și jucători care au înțeles care e rolul lor, au drepturi și obligații. Au dorința de a câștiga trofee. Dar mergem cu încredere, e un meci diferit, de campionat.

Nu știu dacă vor alcătui un alt 11 sau câte modificări vor fi, dacă vor fi multe sau nu. Dar au ritm și încredere dată de meciurile europene.

Pentru Farul, este un nou test de maturitate. Așa crești, cu astfel de meciuri, care te solicită fizic și mental. Trebuie să fim foarte bine organizați și să nu lăsăm spații. E o echipă care are posesie, agresivitate, au talie, puternici la fazele fixe, au valoare. Au aproape două echipe. Avem șansa noastră și trebuie să ne-o jucăm.

Noi suntem într-o reconstrucție, dar avem jucători buni, de calitate, eu trebuie să îi conduc și să găsesc abordarea, partea tactică, să fiu inspirat, să fie într-o formă sportivă bună, să alergăm din primul în ultimul minut”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare jocului Universitatea Craiova - Farul Constanța.

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Din tabăra „marinarilor” vor lipsi Sîrbu (nerefăcut după accidentare) și Alibec (suspendat), iar Hyseni este incert.

„Gustavo s-a antrenat, sper să îl fi recuperat. Mergem cu ce avem la dispoziție, așa cum am făcut și la meciul cu Petrolul, de acasă. Aceștia suntem. Trebuie să scot maximum și să fim foarte motivați și încrezători, conștienți de ce ne așteaptă și ce trebuie să facem noi, ca să scoatem un rezultat bun”, a mai spus Sabău.