VIDEO Ioan Ovidiu Sabău, verdict după Universitatea Craiova - Getafe: „Aceștia suntem”

Ioan Ovidiu Sabău, verdict după Universitatea Craiova - Getafe: „Aceștia suntem” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova o va primi acasă pe Farul Constanța în etapa a 12-a din Superligă, duminică, pe 18 octombrie. 

TAGS:
Ioan Ovidiu SabauSuperligaUniversitatea CraiovaFarul Constanta
Din articol

Va fi primul meci al oltenilor după egalul cu Getafe (1-1) din Conference League. Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „marinarilor”, i-a analizat pe elevii lui Filipe Coelho.

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat Universitatea Craiova - Farul Constanța 

„Moțul” a susținut că oltenii meritau victoria împotriva clubului spaniol și a comunicat că elevii săi sunt încrezători că pot obține un rezultat pozitiv pe „Ion Oblemenco”.

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat Universitatea Craiova - Farul Constanța

  • Ioan ovidiu sabau
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Întâlnim o echipă în formă, aseară a făcut un joc excepțional, din punctul meu de vedere merita să câștige. Ca organizare, ritm, atitudine, mult superioară adversarei. A arătat foarte bine. Craiova a jucat foarte, foarte bine, merita să câștige. Trebuie să fim în formă, pregătiți bine, să nu facem greșeli decisive și să avem curaj. Până la urmă, e plăcut să joci un astfel de meci, contra unui adversar important pentru fotbalul românesc.

O echipă care a așteptat mulți ani să câștige campionatul, a investit foarte mult. Are stabilitate și la nivel de conducere, mai ales în ultimul an. Are multă liniște, echilibru și jucători care au înțeles care e rolul lor, au drepturi și obligații. Au dorința de a câștiga trofee. Dar mergem cu încredere, e un meci diferit, de campionat.

Nu știu dacă vor alcătui un alt 11 sau câte modificări vor fi, dacă vor fi multe sau nu. Dar au ritm și încredere dată de meciurile europene.

Pentru Farul, este un nou test de maturitate. Așa crești, cu astfel de meciuri, care te solicită fizic și mental. Trebuie să fim foarte bine organizați și să nu lăsăm spații. E o echipă care are posesie, agresivitate, au talie, puternici la fazele fixe, au valoare. Au aproape două echipe. Avem șansa noastră și trebuie să ne-o jucăm.

Noi suntem într-o reconstrucție, dar avem jucători buni, de calitate, eu trebuie să îi conduc și să găsesc abordarea, partea tactică, să fiu inspirat, să fie într-o formă sportivă bună, să alergăm din primul în ultimul minut”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare jocului Universitatea Craiova - Farul Constanța.

Situația indisponibililor de la Farul  

Din tabăra „marinarilor” vor lipsi Sîrbu (nerefăcut după accidentare) și Alibec (suspendat), iar Hyseni este incert.

„Gustavo s-a antrenat, sper să îl fi recuperat. Mergem cu ce avem la dispoziție, așa cum am făcut și la meciul cu Petrolul, de acasă. Aceștia suntem. Trebuie să scot maximum și să fim foarte motivați și încrezători, conștienți de ce ne așteaptă și ce trebuie să facem noi, ca să scoatem un rezultat bun”, a mai spus Sabău.

În Superligă, Craiova se află pe locul trei, cu 23 de puncte. Farul are 17 puncte și ocupă poziția a șasea. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Echipa etapei 11 din Superligă! Liderul Dinamo, Rapid și Farul au câte doi jucători, FCSB unul
Echipa etapei 11 din Superligă! Liderul Dinamo, Rapid și Farul au câte doi jucători, FCSB unul
Ricardo Sousa, dezamăgit după Farul - Petrolul 3-1: „Nu vom uita”
Ricardo Sousa, dezamăgit după Farul - Petrolul 3-1: „Nu vom uita”
Ce a avut de spus Ioan Ovidiu Sabău după Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1
Ce a avut de spus Ioan Ovidiu Sabău după Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1
Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1, pe Sport.ro! „Marinarii” au înecat „lupii galbeni” într-un duel spectaculos
Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1, pe Sport.ro! „Marinarii” au înecat „lupii galbeni” într-un duel spectaculos
Gol a la Roberto Carlos în Farul - Petrolul!
Gol a la Roberto Carlos în Farul - Petrolul!
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Dinamo - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 21:00 pe Sport.ro. Echipele de start
Dinamo - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 21:00 pe Sport.ro. Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa



Recomandarile redactiei
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven
Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!