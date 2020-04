Investitie de 3 milioane de euro a lui Gica Hagi la Viitorul! "Regele" sfideaza pandemia si baga un sac de bani la echipa: "Clubul se va muta acolo!"  

Gica Hagi investeste 3 milioane de euro la Viitorul, in plina pandemie.

Gheorghe Hagi, patronul celor de la Viitorul, este pe cale sa obtina un imprumut de aproximativ 3 milioane de euro, bani care vor intra in Academia de Fotbal. Acum o saptamana, Hagi a spus ca Viitorul se pregateste de mutarea intr-un hotel ultramodern, aflat intr-un complex de la Ovidiu, iar jucatorii si sfaff-ul nu vor mai fi obligati sa se plimbe dintr-un loc in altul. Hagi nu s-a lasat intimidat de pandemia de coronavirus si are de gand sa isi duca planul la bun sfarsit.

"Noi vrem sa ne dezvoltam, avem de terminat cladirea, acum am inceput sa terminam cladirea din interiorul bazei. Intr-un an si jumatate trebuie sa o terminam. Sa ne mutam cu totii acolo, sa nu mai stam cu totii prin oras, raspanditi. In momentul de fata stam, avem clubul intr-un loc, birourile in alt loc si o sa ne mutam cu totii la baza. Deci terminam hotelul. Are 500 de metri construiti. Birourile, 40 de camere, unde o sa stea acolo toti copiii. O sa stam cu totii, clubul se va muta acolo, tot", a declarat Gica Hagi, la Telekomsport.