La asta nu s-ar fi gandit nimeni vreodata! Cercetatorii chinezi au descoperit o noua metoda prin care se poate transmite coronavirusul! Care este aceasta

Cercetatorii chinezi au descoperit o nouta metoda de transmitere a virusului.

In luna ianuarie a acestui an, trei familii care erau sanatoase, au cinat intr-un restaurant fara ferestere din Guangzhou, in China si s-au infectat cu coronavirus.

Cercetatorii chinezi au studiat acest caz si sunt de parere ca aerul conditionat al restaurantului a raspandit secretiile sub forma de picaturi ale unei persoane asimptomatice, anunta Bussines Insider. Ulterior s-au imbolnavit inca noua oameni din trei familii diferite.

Pentru a preveni raspnadirea virusului in restaurante, recomandam cresterea distantei dintre mese si imbunatatirea sistemului de ventilatie", au scris cercetatorii.

Ultimele descoperiri implica faptul ca munca nu va reveni imediat la normal dupa ce va trece pandemia, insa vor exista o serie de masuri prin care se poate controla raspandirea virusului.

