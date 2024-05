"Întotdeuna l-am vrut". Mihai Rotaru a vorbit despre jucătorul din Superligă pe care și-l dorește

După meci, Mihai Rotaru a vorbit despre planurile pentru sezonul viitor, lăsând de înțeles că și-ar dori să-l aducă pe Tudor Băluță. Jucătorul de 25 de ani urmează să își încheie contractul cu Farul Constanța.

"Întotdeauna l-am vrut pe Băluță de la Farul, dar în acest moment nu am luat decizii. Băluță, să nu uităm, a crescut în Peluza Nord. El a fost membru activ al Peluzei Nord când era copil. A fost un ultras la vremea respectivă.

Acum nu se mai pune problema, e jucător de națională. E de-al nostru, de aici, din Craiova. Moșul lui lucrează la noi de 11 ani de zile. Tot timpul am avut o relație foarte bună cu Băluță, încă de când era la Gică Popescu.

Cred că a terminat contractul cu Farul, dar nu am discutat cu el despre un transfer. Nu am discutat cu nimeni despre Băluță, dar noi tot timpul ne-am uitat după jucători olteni. Și astăzi (n.r. cu U Cluj) cred că am avut șapte olteni în echipă. Este un jucător extrordinar, este și atașat de oraș, dar este un jucător profesionist", a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Pe plan intern, Tudor Băluță a evoluat doar pentru echipa lui Gică Hagi. În străinătate a mai fost legitimat la cluburi precum Brighton, Ado Den Haag și Dinamo Kiev.

Mihai Rotaru a vorbit despre situația lui Alex Mitriță

Fotbalistul a avut un sezon foarte bun în Bănie, iar patronul echipei a explicat ce se va întâmpla cu Alex Mitriță pentru stagiunea viitoare.

"Nu ştiu. O să vedem. Mitriţă este extrem de ataşat de public. Şansele cele mai mari sunt să vină cu noi în cantoment, va fi cu noi în cupele europene, în preliminarii. Eu am o vorbă: transferurile se fac în august", a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.