Cele două cluburi și-au dat întâlnire duminică seară pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, iar bătălia finală s-a dat în prelungiri. După 120 de minute, scorul a fost 1-1, iar oltenii s-au impus în cele din urmă la loviturile de departajare.

Alex Chipciu a făcut-o praf pe Univ. Craiova după baraj + ce a spus despre transferul la FCSB

Alex Chipciu a menționat după meci că ”U” Cluj a fost superioară Universității Craiova. Cât despre un eventual transfer la FCSB, care s-a tot vehiculat în ultimele zile, fotbalistul a spus că va vorbi despre acest subiect în zilele următoare.

”E greu să tragi concluzii. Pot să spun doar că sunt mândru de colegii mei, de echipă. Am făcut un joc foarte bun. Am fost net superiori lor. Ăsta e fotbalul. Chiar dacă pare clișeic... Învățăm din greșeli. Și bucuria lor... Eu când văd că echipa evoluează cum a făcut-o azi... Nu am ce să spun. Să fim așa noi mereu și vom avea doar de câștigat.

Eram nervos la final, că am pus toată presiunea pe un copil de 20 de ani. Nu știu câți ani are Ilie. M-am enervat că nu au avut curaj jucătorii cu mai multă experiență să bată. Prioritari ei ar fi, nu? Asta e. Trebuie să învățăm astăzi. Poate pe viitor vom lua alte decizii când vor fi penalty-uri.

A fost entuziasmul lor. Sărbătoreau în tribună, s-au dezbrăcat suporterii, apoi s-au îmbrăcat. Încă o dată. Am fost superiori lor. Au un buget dublu față de al nostru și au terminat pe trei.

Într-adevăr, am fost aproape. Ideea e că trebuie să fii acolo mereu. Ăsta e obiectivul. Cred că au fost niște performanțe foarte bune. Să nu uităm. Clubul a plecat din Liga IV. Nu poți face performanță din start. Noi am fost aproape. Media salariilor de la FC Voluntari cred că e mai mare! Vă garantez că nu sunt salariile care se speculează. Ce să zic. Sperăm să fim la anul tot acolo.

(n.r. despre interesul FCSB) Clar în seara asta mă gândesc doar la meciul de azi. Voi vedea zilele următoare ce voi face. Și apoi vom putea vorbi mai mult pe subiectul ăsta”, a spus Alex Chipciu după meci.