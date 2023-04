Întâlnire secretă în Ghencea! Fostele glorii au discutat cu oameni de afaceri. A fost prezent și ministrul

Gabi Balint a dezvăluit că mai mulți fotbaliști legendari ai clubului din Ghencea, alături de oameni de afaceri, avocați și ministrul Angel Tîlvăr s-au întâlnit înaintea meciului cu Poli Iași, scor 2-2, pentru a pune la cale soarta clubului Armatei.

Fostul stelist a dezvăluit că în momentul de față se lucrează la o soluție prin care CSA Steaua să poată promova în prima ligă, însă susține că nu va fi ușor.

Balint: „Am stabilit să ne întâlnim cam o dată pe lună!”

„Da, ne-am întâlnit cu oameni politici, oameni de afaceri, reprezentanții suporterilor, am stat cam două ore la discuții înaintea meciului cu Poli Iași. Ideea a fost să ne cunoaștem și să vorbim despre Steaua, prezent și viitor. Noi am vrut să vedem care este opinia conducerii clubului, să vedem ce se întâmplă. A venit la această întâlnire și Ministrul Secretar de Stat. Chiar și avocați au fost. Există interes pentru Steaua și pentru a vedea care este viitorul. Am stabilit să ne întâlnim cam o dată pe lună și vedem ce putem face pentru acest club.

Momentan nu s-au luat decizii, ci a fost doar o cunoaștere a unor oameni care sunt aproape de Steaua. Eu m-am retras, într-un fel, din fotbal și nu cred că mai revin. Sunt la mine, la Bistrița. Dacă va fi să fac ceva, poate pe viitor, când voi renunța definitiv la București, ar fi aici, la Bistrița, în județ. Aici, nu cred. Steaua este, însă, aproape de inimă. Voi fi mereu alături. Aș vrea să văd că-și rezolvă problemele cu promovarea, au trecut doi ani. Totuși, nu depinde doar de club, sunt mai mulți factori, printre care și Ministerul. De el depindem. Se lucrează la o formă, dar nu e ușor”, a transmis Gabi Balint, potrivit Prosport.

CSA Steaua ocupă locul doi în clasament (care asigură promovarea directă), cu 44 de puncte, însă ar putea rata din nou accederea în prima ligă, din cauza statului (persoană juridică de drept public).