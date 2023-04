Marius Lăcătuș, deranjat de încercările FCSB-ului de a juca în Ghencea: ”Când aud asta, deja mă ia cu călduri. Cât tupeu să ai?”

Argumentul invocat de cele mai multe ori în spațiul public, cum că ”stadionul este făcut din bani publici”, îl enervează la culme pe Marius Lăcătuș, fostul mare jucător și antrenor din Ghencea, care nu consideră că acesta este un motiv destul de bun pentru ca echipa lui Gigi Becali să fie lăsată să joace pe arena Stelei.

”Fiara” crede că FCSB poate juca pe alte arene din București, construite, de asemenea, din bani publici.

Marius Lăcătuș: ”Când aud asta, deja mă ia cu călduri. Cât tupeu să ai?”

„Cred că fiecare trebuie să-și vadă de drumul lui. Pe mine, ceea ce mă deranjează cel mai mult, e faptul că se discută prea mult vizavi de faptul că ei ar merita, pe undeva, să joace în Ghencea. Pentru că stadionul este făcut din 'banii noștri'. Când o aud, deja mă ia cu călduri. Din bani publici sunt făcute și Giuleștiul, și Arena Națională, și Arcul de Triumf. Sunt încă trei stadioane din București pe care ar putea să joace, dacă își doresc și nu au un stadion al lor. Asta nu înseamnă că trebuie să i se pună cuiva pe tavă un stadion, 'poftim și jucați', pentru că a fost făcut din bani publici.

Nici nu pot să trec cu vederea modul în care au plecat din Ghencea și ce s-a întâmplat când au plecat. Nu mă bag pe partea asta (n.r. - de datorii). Mă refer la comportamentul pe care l-a avut o anumită persoană, 'nu mă mai întorc aici în viața mea', a tăiat tribunele de pe la terenul cinci, unde juca echipa a doua, că își ia tribunele, gardul, că își taie nocturna.

Cât tupeu să ai ca să pleci cum ai plecat și după să vii să spui că meriți să joci în Ghencea? Cred că a pus punctul pe 'i', într-un fel. Probabil și-a dat seama că nu au șanse să joace în Ghencea, deocamdată. Părerea mea e că ar putea să joace pe alte stadioane și cred că ar fi mai bine și pentru ei”, a spus Marius Lăcătuș, la emisiunea Națiunea Stelistă de la AS47.

VIDEO - Gigi Becali, după CFR Cluj - FCSB 1-1

Eduard Novak: "Sper ca Florin Talpan să își schimbe atitudinea. Trebuie administrat ca la Arcul de Triumf"

Eduard Novak spune că oficialii CSA Steaua ar trebui să urmeze exemplul de la Arcul de Triumf. Pe noua arenă, destinată în special rugby-ului, au fost permise și alte evenimente, inclusiv meciuri de fotbal ale lui Dinamo, iar stadionul ar fi pe plus din punct de vedere financiar.

Recent, Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a anunțat că "atât timp cât voi fi eu aici, FCSB nu va juca în Ghencea". Ministrul Sportului spune că speră ca omul care apără interesele "militarilor" să "își schimbe atitudinea".

Talpan a revenit apoi asupra celor spuse și a precizat că FCSB ar putea evolua în Ghencea atunci când Gigi Becali va plăti prejudiciul pe care Clubul Sportiv al Armatei l-a cerut pentru folosirea mărcii în perioada 2003-2013 (36 de milioane de euro).

"Sincer, am spus tot timpul părerea mea. Uitați-vă la Arcul de Triumf. Din start am spus că o bază sportivă de genul, în care numai gazonul costă 30.000 de euro lunar, trebuie administrată astfel încât costurile să iasă măcar. Acum joacă Dinamo, o să joace Steaua, avem alte evenimente și suntem pe plus la Arcul de Triumf. Și are loc și rugby. Așa trebuie administrat!

La Ghencea cine plătește? Statul plătește. Sper să își schimbe atitudinea (n.r - Florin Talpan). La un moment dat, trebuie să se uite și el în bugetul lui, ce face cu banii aceia", a spus Eduard Novak.

Foto / Sport Pictures