Înjurat în Giulești, Marius Ștefănescu a replicat după victoria cu Rapid: "Sănătate, atât!"

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul croat Gabriel Debeljuh (90+5), din centrarea lui Marius Ştefănescu.

Sepsi OSK a obţinut prima victorie în play-off, după un eşec şi două egaluri. Rapid a pierdut toate cele patru partide jucate în play-off.

Ambele meciuri directe din sezonul regulat s-au încheiat cu acelaşi scor, 0-0.

Ce a spus Marius Ștefănescu după victoria din Giulești

Marius Ștefănescu a vorbit despre victoria importantă obținută de Sepsi OSK în Giulești, dar și despre comportamentul suporterilor care l-au înjurat.

"Erau importante cele trei puncte, pentru a ne menține în cursa pentru primele locuri.

Sincer, nu mă așteptam la așa reacție (n.r. - să fiu înjurat). Este treaba lor. Nu am declarat niciodată că nu vreau să ajung la Rapid, deși cred că are legătură cu povestea cu FCSB, că nu am jucat. Nu vreau să le spun nimic, mi-am făcut treaba pe teren. Sănătate, atât!

Am simțit o înțepătură la meciul cu Farul, nu m-am antrenat deloc în această săptămână, decât antrenamentul oficial, ca să zic așa. Am decis să fac deplasarea și să intru spre final. Mă bucur că am luat cele trei puncte.

Rapid e o echipă bună, au avut câteva ocazii clare, dar mă bucur că am ieșit învingători. E clar că nu au fost cu moralul sus, dar și ei își doreau să câștige", a declarat jucătorul la finalul partidei.