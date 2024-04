Dan Șucu a dat milităria jos din pod! Anunțul făcut de Cristiano Bergodi înaintea meciului cu Sepsi

După umilința suferită de Rapid în fața Universității Craiova, antrenorul Cristiano Bergodi a fost băgat în ședință de conducerea clubului și le-a transmis jucătorilor că toți se vor afla sub evaluare în perioada următoare.

"Sunt obișnuit cu presiunea, sunt de 24 de ani în antrenorat, am trecut prin această perioadă când nu se câștiga și când eram la o echipă mai mică și cu echipă mai mare.

Avem un grup valoros și eu cred că e adevărat, am greșit mult, toți suntem vinovați, dar echipa a arătat așa de bine în 30 de meciuri, cu multe probleme pe care le-am avut de-a lungul sezonului. Am ajuns pe locul doi la patru puncte de FCSB. După nu știu ce s-a întâmplat... știu ce s-a întâmplat, dar cunosc, fac analiza și vedem unde greșește unul.

Toți jucătorii Rapidului vor fi reevaluați

Un pas înainte dacă Rapidul ajunge din nou după mulți ani în cupele europene și asta e obiectivul care a rămas.

Din păcate, asta s-a întâmplat, o perioadă proastă și ne-am îndepărtat de titlu, dar avem întotdeauna oricum șansa de a reveni pe podium.

Da, în acest sens suntem toți sub examen, să spun așa, adică sub evaluare din partea conducerii. Adică antrenorul, jucătorii, toți suntem evaluați în acest final de sezon și trebuie să ne grăbim, să începem să jucăm din nou cum am jucat înainte", a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă dinaintea meciului cu Sepsi OSK.

Rapid ocupă în momentul de față locul cinci în clasamentul play-off-ului Superligii, cu 28 de puncte, la 13 lungimi în spatele liderului FCSB.