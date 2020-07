Initiativa lui Balanescu, respinsa TOTAL! Compania care detine drepturile de televizare nici nu vrea sa auda si ameninta cu penalitati!

Directorul general de la Dinamo a propus inghetarea sezonului in play-out si are sprijin din partea lui Poli Iasi.

Dupa ce in lotul lui Dinamo au fost descoperite sase cazuri de coronavirus, clubul a lansat in spatiul public ideea de inghetare a play-out-ului, in asa fel incat nimeni sa nu retrogradeze. Daca Viitorul Constanta nu este de acord, Poli Iasi, Academica Clinceni si Sepsi Sfantu Gheorghe ar sustine o astfel de initiativa in cazul unui vot. Din pacate pentru alb-rosii, dar si pentru celelate echipe care sunt de partea lor, optiunea nu este luata in calcul de compania care detine drepturile de televizare ale partidelor din Liga 1.

Reprezentantul acestei firme, Orlando Nicoara, a declarat pentru news.ro ca nu se pune problema ca sezonul sa nu se termine pe teren. In caz contrar, compania ar solicita despagubiri importante!

"Am avut si avem toata intelegerea pentru perioada grea traversata de cluburile din Liga 1 si, desi au tot fost meciuri amanate, marti am facut o plata catre LPF. Miercuri am avut o intalnire cu domnii Gino Iorgulescu si Justin Stefan asigurandu-i ca ramanem acelasi partener pentru LPF si ca ne vom respecta toate obligatiile, in conditiile in care acest campionat se va termina pe teren, iar cluburile din Liga 1, impreuna cu Liga, isi vor indeplini, la randul lor, obligatiile contractuale.

Ne dorim Dinamo in Liga 1, e un club de traditie, un club care a dominat fotbalul romanesc in ultimele decenii. La fel cum ne dorim si Rapidul si Petrolul si UTA si FC Arges si o echipa din Timisoara sau Brasov, orase cu traditie, orase importante, cu multi microbisti. Dar, asa cum am declarat si data trecuta, cand s-a cerut intreruperea campionatului, nu sustinem aceasta varianta si nu o vom sustine. Intreruperea campionatului azi, cu cateva etape inainte de final, vine cu penalitati si renegocieri pentru contractul pe care-l avem. Nu suntem de acord, nu sustinem si nu avem nicio intelegere pentru cluburile care au cerut si cer intreruperea campionatului doar pentru a se salva de la retrogradare in afara terenului si nu prin merit sportiv", a spus Orlando Nicoara.

Jucatorii lui Dinamo vor fi testati din nou duminica, pentru a se verifica daca exista si alte cazuri de coronavirus la club.