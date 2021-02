FA-BU-LOS! Leverkusen a revenit SENZATIONAL dupa ce a fost condusa cu 0-3 la pauza, insa nu a fost de ajuns! Young Boys s-a impus cu 4-3 dupa un meci DE INFARCT

Young Boys Berna si Bayer Leverkusen au oferit meciul serii in Europa League.

Elvetienii au facut o prima repriza de exceptie si au condus la pauza cu 3-0 prin golurile marcate de Fassnacht in minutul 3, Siebatcheu in minutul 19 si Meschack in minutul 44.

Nebunia a continuat si in partea a doua a meciului. Cand calificarea in optimi parea un vis imposibil de realizat pentru nemti, jucatorii antrenati de Peter Bosz au facut 20 de minute de senzatie.

Patrick Schick a facut 'dubla' in doar 3 minute pentru Leverkusen, iar Moussa Diaby a egalat in minutul 68, la doar 3 minute dupa ce intrase pe teren in locul lui Leon Bailey.

Nu a fost insa de ajuns pentru echipa de pe locul 5 din Bundesliga. Siebatcheu a facut 'dubla' in minutul 89 si a adus fostei adversare a CFR-ului victoria.