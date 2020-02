"Incercam sa facem o minune!" Ce spune Bogdan Mara inaintea partidei cu Sevilla

In tur, CFR a remizat cu spaniolii, scor 1-1.

Dupa victoria cu 2-0 pe terenul Craiovei, pentru echipa lui Dan Petrescu urmeaza joi returul din cadrul saisprezecimilor Europa League, impotriva Sevillei. Bogdan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, a vorbit despre partida din Spania.

"Exista optimism, chiar daca stim ce meci ne va astepta la Sevilla. Am jucat bine in meciul tur, dar la 1-0 am fi avut mai multe motive de a spera. Singura echipa care ne-a marcat in ultimele 5 meciuri e Sevilla, asta inseamna ca suntem foarte bine organizati. Arlauskis e de departe cel mai bun portar din Romania. Chipciu a venit dupa o perioada lunga in care nu a jucat si a facut un meci bun. Si Cristi Manea a avut o evolutie buna. Dupa calvarul de la Craiova, mai avem unul la Sevilla. Incercam sa facem o minune" a spus Mara la Pro X.

Referitor la situatia din Liga 1, directorul sportiv al CFR-ului a declarat ca nu e multumit de sistemul cu play-off.

"Inainte de meciul de la Craiova, aveam 3 puncte avans fata de ei. Acum i-am invins si avem tot 3 puncte avans. Nu mi se pare normal sa se injumatateasca punctele. Am discutat anumite lucruri cu Federatia, ne-ar placea sa puteam avea si 10 jucatori pe banca de rezerve. Daca nu eram in Europa, am fi avut mai multe puncte in campionat. Dan Petrescu e un antrenor foarte modern, face totul calculat. La antrenamente, fiecare jucator isi da viata, pentru ca daca arata bine la antrenamente va juca. Daca nu, va sta pe bara", a adaugat oficialul.