Gigi Becali nu stia nimic despre procentele din transferul lui Miron! "Eu m-am inteles sa-i dau lui Iftime 30% cand il vand pe Miron. Dar unde sa-l vand?"

Becali ar putea fi bun de plata din cauza unor informatii omise de Valeriu Iftime, patronul Botosaniului.

Andrei Miron a ajuns gratis de la Botosani la FCSB, iar Becali s-a angajat sa-i plateasca lui Iftime 30% dintr-un viitor transfer al fundasului. Lucrurile par sa fie mai complicate de atat, asta din cauza unor clauze stipulate in cadrul mutarii lui Miron de la Otelul, societate aflata in faliment, la Botosani, in 2015.

Galatenii aveau dreptul la 40% din banii incasati de Botosani pe transferul lui Miron, iar lichidatorul judiciar al Otelului contesta mutarea gratis la FCSB, considerand ca s-a dorit ocolirea clauzei. In plus, Cristi Munteanu, presedintele actualei echipe Otelul Galati (societate infiintata in 2016), spune ca, de fapt, clubul sau este continuatorul celui vechi si este indreptatit sa primeasca banii pentru Andrei Miron.

Becali a oferit o prima declaratie in acest caz pentru ProSport si spune ca nu stia nimic despre procentele fundasului. Mai mult, patronul FCSB a explicat ca el va plati doar 30% catre Botosani, in cazul in care Miron va fi vandut.

"Este prima data cand aud despre asa ceva. Eu nu am stiut despre procentele lui Miron catre Otelul Galati ca nu era treaba mea.

Daca pana si Valeriu Iftime v-a spus ca nu mai stia de procentele astea, atunci ce treaba am eu? Eu stiu doar ca am batut palma lui Iftime sa ii dau 30 la suta, atunci cand il vând pe Miron la o alta formatie, dar unde sa il vand? Rusii aia nu mai dat niciun semn.

Nu m-a cautat niciun avocat al niciunui lichidator judiciar al Otelului Galati. De ce sa ma caute pe mine? Eu raspund doar de ce am eu trecut la mine in contract", a declarat Becali, pentru sursa citata.