Încă o extremă la Rapid? Adrian Mutu a vorbit despre transferul lui George Cîmpanu

În anul centenarului, Rapid își propune să termine campionatul regulat în playoff. Pentru a-și îndeplini obiectivul, Adrian Mutu (43 ani) i-a primit pe: Marko Dugandzic (28 ani), Florin Ștefan (26 ani), Jayson Papeau (26 ani), Alexandru Albu (28 ani), Andrei Ciobanu (24 ani), Valentin Costache (23 ani), Paul Iacob (26 ani), Damien Dussaut (27 ani) și Alexandru Mățan (22 ani).

Însă, înaintea meciului cu FC Voluntari, de pe 3 septembrie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, Adrian Mutu a vorbit despre posibilitatea ca George Cîmpanu (21 ani) să sosească în Giulești.

Adrian Mutu: „Trebuie să vedem dacă se potrivește pe stilul nostru!”

„Ne uităm la mai mulţi jucători, îi analizăm. Pe Alex îl ştiu de la Under-21, ştiu ce fel de jucător este, şi Craiova știe acest lucru. Sunt mai mulţi jucători pe care îi analizăm, trebuie să vedem dacă se potrivesc pe stilul şi filsofia noastră. Nu pot să spun cu da sau nu dacă va veni el.

De Daniel Paraschiv, care e acum la Hermannstadt, am fost interesat atunci când am fost la FCU Craiova, dar nu s-a realizat transferul. Îmi place, este un jucător care anul acesta a crescut mult. A fost și un interes pentru Samuel Asamoah de la FCU Craiova, la un moment dat. Oferta făcută de noi a fost refuzată și nu mai are rost să mai discutăm”, a spus Adrian Mutu.

George Cîmpanu a sosit la Universitatea Craiova în octombrie 2020, de la FC Botoșani, în schimbul a 500.000 de euro. Pentru echipa din Bănie a adunat 74 de meciuri, în care a marcat 8 goluri și a oferit 4 pase decisive.