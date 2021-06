Doua transferuri anuntate de FCU Craiova! Trupa lui Mititelu se intareste pentru lupta la titlu

Doi fotbalisti s-au alaturat lotului pregatit de Adi Mutu.

Oltenii se vor reuni pe 19 iunie si vor pleca in cantonament in Slovenia, acolo unde va disputa cinci meciuri de pregatire.

"Pedro Machado, jucator ce in sezonul trecut a evoluat pentru echipa Oliveirense, in liga secunda portugheza, a semnat cu Stiinta!

Fundasul portughez, in varsta de 24 de ani, si de inaltime 1,91, va fi noul stalp din apararea noastra!

Samuel Asamoah, jucator care in sezonul trecut a evoluat pentru echipa Sint Truidense, in prima liga belgiana, a semnat cu Stiinta!

Mijlocasul defensiv ghanez are peste 150 de meciuri la activ in campionatul primei ligi din Belgia si speram sa atinga acest nivel si in campionatul Ligii 1", a anuntat FCU Craiova pe Facebook.

FCU Craiova a promovat sezonul trecut in prima liga si are ca obiectiv pentru sezonul viitor calificarea in playoff.