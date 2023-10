Ilie Dumitrescu a analizat prestația lui Constantin Budescu și a dat verdictul 

Constantin Budescu a înscris golul victoriei cu Sepsi, după ce cele două echipe au intrat egale pe tabelă la pauză. Larie a deschis din penalty scorul la Ovidiu, în minutul 6, dar Ștefănescu a reușit să egaleze în al doilea minut de prelungiri.

Mijlocașul a adus victoria cu o execuție superbă, din interiorul careului, venită în urma unei centrări a lui Kiki. Budescu a vorbit după meci și s-a arătat nemulțumit de ratarea pe care a avut-o.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Constantin Budescu

Ilie Dumitrescu a analizat jocul făcut de constănțeni, având cuvinte de laudă pentru Constantin Budescu. Mijlocașul l-a impresionat pe fostul internațional pentru prestația sa, evidențiind momentul în care acesta a contribuit și pe faza defensivă.

„Farul a avut o prezență bună în terenul adversarului. Vine schimbarea de direcție a lui Artean pentru Kiki, Kiki se informează înainte să primească, din prima la Budescu.

Ce m-a impresionat la Budescu este că el nu a fost preocupat nicio secundă de poziția lui din teren sau de poziția portarului. El a fost preocupat tot timpul să urmărească mingea. A lovit mingea perfect, un șut la colțul scurt, o execuție fantastică.

M-a impresionat la Farul reacția din repriza a doua. Excelentă atitudinea lui Budescu. În momentul în care îl vezi pe Budescu că vine la 20 de metri să facă alunecare și recuperează...

Farul a făcut un meci foarte bun și a meritat această victorie. Este în criză puțin Sepsi, dar a jucat la Craiova, a jucat cu FCSB, a jucat cu Farul. Un programat complicat”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Constantin Budescu „nu își iartă” ratarea cu Sepsi

„Aveam nevoie de această victorie, am câștigat împotriva unei echipe foarte bune și ne bucură acest lucru. Este greu, dar în a doua repriză nu s-a văzut, am jucat din nou foarte bine, am avut multe șanse, la fel ca în prima repriză.

A venit acel gol la ultima fază și a trebuit să revenim din nou. Am făcut o a doua repriză foarte bună, am avut și eu acea ocazie la care pot să spun că mi-am bătut joc și îmi pare rău oarecum.

Mi-am stricat seara, dar este în regulă, e bine că am câștigat, nu mai contează. Am vrut să dau din prima cum încerc de fiecare dată.

Este destul de greu, avem mult de recuperat, am pierdut multe puncte, acum trebuie să venim din spate și să fim din nou acolo sus. Am fost într-o situație delicată, este bine că am ieșit, acum ne-a rămas campionatul, trebuie să ne axăm pe asta”, a declarat Constantin Budescu la final.