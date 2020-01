Il transforma Becali pe Miron in "perla"? Iftime i-a vandut lui Gigi cea mai buna marfa de export, dar nu toata s-a dovedit a fi proaspata! Doi jucatori intra la categoria "bijuterii" amanetate

Andrei Miron este ultimul transfer reusit de Gigi Becali.

Transferul fundasului de la Botosani la FCSB este aproape oficializat. Jucatorul mai trebuie sa evolueze pentru moldoveni trei meciuri si apoi va face pasul la echipa ros-albastra. Fundasul moldovenilor vine la FCSB sa fie stalpul defensivei ros-albastre insa va avea concurenta pe post in conditiile in care in centrul apararii evolueaza Planic si Cristea, iar Gigi Becali a spus ca il va reprofila si pe Dragos Nedelcu pe acest post.

De-a lungul timpului, Becali a transferat mai multi jucatori la FCSB, insa nu toti au reusit sa confirme. Catalin Golofca, Mihai Roman, Olimpiu Morutan, Razvan Oaida, Aristidis Soiledis si Andrei Miron sunt jucatorii transferati de Gigi Becali de la Botosani, la FCSB. Dintre acestia, doar Morutan, Oaida si Soiledis l-au convins pe Becali ca merita sa ramana in continuare la vicecampioana Romaniei. Catalin Golofca si Mihai Roman au avut evolutii slabe si nu l-au convins pe patronul ros-albastrilor sa ii pastreze.

In ultimul meci disputat de FCSB inainte de pauza de iarna, impotriva celor de la Univeristatea Craiova, Olimpiu Morutan a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren si a spus ca ii pare rau ca se intrerupe campionatul, pentru ca isi regasise forma pe care o avea in momentul in care era titular la echipa.

"Chiar imi pare rau ca se termina acum, imi doream sa continui tot asa si sa nu se termine campionatul. Vreau sa joc cat mai multe meciuri si sa imi ajut echipa sa castige. Inca nu am jucat foarte multe meciuri aici ca titular, dar imi doresc ca de la anul sa fie un an implinit", a spus Morutan la finalul meciului cu Univeristatea Craiova, ultimul inainte de pauza de iarna.