”Îl poți convinge pe Rrahmani să nu plece la Rangers?” Răspunsul dat de Neil Lennon

Neil Lennon a luat parte la prima conferință de presă din postura de antrenor al Rapidului.

Neil Lennon: ”Nu vreau ca Albion Rrahmani să plece!”

Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit cum a luat decizia să semneze cu gruparea din Giulești și le-a promis fanilor că va face tot posibilul să facă performanță alături de alb-vișinii.

”Sunt foarte mândru și fericit. Sunt încântat de această provocare, sper să am succes alături de această echipă. A fost o decizie simplă. Am experiență, dar este o provocare complet nouă pentru mine. Abia aștept să întâlnesc jucătorii, să construiesc echipa și să dau tot ce am mai bun pentru a avea succes cu această echipă.

Am întâlnit jucători români, am jucat împotriva lui CFR Cluj, dar domnul Șucu a fost cel care m-a convins să vin aici. Am văzut terenul de antrenament, stadionul. Sunt foarte impresionat, sunt impresionat de principiile pe care acest club le are, de etica echipei, de felul în care acești băieți vor să facă treabă”, a spus Neil Lennon la conferința de presă.

Tehnicianul nord-irlandez a vorbit și despre viitorul lui Albion Rrahmani, despre care s-a spus recent că ar fi dorit la Rangers. Lennon a mărturisit că nu și-ar dori să îl piardă pe atacantul kosovar, însă decizia îi aparține în totalitate conducerii clubului.

”Nu vreau ca Rahmani să plece nicăieri, este un jucător foarte bun. Marcatorii sunt jucători foarte importanți într-o echipă. El a avut un sezon fantastic. Este o discuție care sper că va avea loc, dar eu nu am controlul în acest moment”, a adăugat nord-irlandezul.

Albion Rrahmani pe locul trei în clasamentul golgheterilor din Superliga României

Albion Rrahmani a avut parte de un sezon foarte bun la Rapid, chiar dacă kosovarul a trecut și printr-o perioadă îndelungată în care a fost accidentat.

În cele 26 de meciuri disputate în tricoul bucureștenilor, atacantul din Kosovo a înscris 17 goluri și a contribuit cu cinci pase decisive.