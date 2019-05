Ianis, spre Ajax! Anuntul facut de Gica Hagi despre transferul fiului sau si ratarea EURO U21

Ianis Hagi ar putea ajunge la Ajax Amsterdam in aceasta vara.

Ianis e in fata unei mari dileme in perioada urmatoare: transferul de vis la Ajax Amsterdam ar insemna ratarea participarii cu nationala U21 la EURO. Olandezii nu vor sa le permita jucatorilor lor sa isi petreaca vara la turneul din Italia si San Marino. "Sunt intr-o situatie delicata", a anuntat Razvan Marin. Turneul e programat fix in perioada de pregatire a campioanei Olandei.

Gica Hagi anunta ca mutarea nu a fost facuta, iar fiul sau e pregatit sa mearga la nationala daca transferul nu se va materializa.



Gica Hagi: Ianis are sanse foarte multe sa plece!



"Nu putem vorbi asa. Are sanse foarte multe sa plece, dar nu e facut nimic deocamdata si asteptam meciul acesta. Dupa meci vom lua decizii, o sa incercam sa fim mai concreti. De se va face la inceput e bine, daca nu pana incepe treaba la lotul national, ar fi bine sa se intample. Daca nu, vom vedea", a declarat Gica Hagi, potrivit Telekom Sport.

3,5 milioane euro e cota lui Ianis Hagi pe transfermarkt.de