"I-a bagat cineva in cap ca e mai bine sa fie liber!" Giovanni Becali a SPUS TOT dupa ce Coman si-a reziliat contractul cu firma sa! Ce i-a transmis Victor Becali jucatorului

Florinel Coman (22 ani) a decis sa renunte la firma de impresariat pe care fratii Becali o detin.

Starul lui Gigi Becali si-a reziliat contractul cu firma detinuta de Giovanni si Victor Becali. Transferat in 2017 de FCSB, Coman mai are contract pana in anul 2022 cu echipa lui Becali, insa spera sa prinda un contract bun in strainatate.

Giovanni Becali a vorbit despre decizia lui Coman de a renunta la serviciile firmei sale. Fostul agent considera ca jucatorul a fost influentat de cineva din anturajul sau sa ia aceasta decizie.

Desi despartirea a fost pe cale amiabila, Giovanni a dezvaluit ce i-a transmis Victor Becali lui Coman in momentul in care a decis sa plece.

"Florinel Coman a zis ca vrea sa renunte la contract, mi-a scris ca vrea sa ramana liber. Orice jucator de al nostru care are un dubiu ca nu mai suntem capabili sa il reprezentam, atunci are ok-ul din partea noastra, S-a intalnit cu fratele meu si i-a zis ca tot cu noi o sa plece. Probabil a fost influentat de un prieten, de cineva din familie, Poate i-a bagat cineva in cap ca e mai bine sa fie liber", a spus Giovanni Becali pentru Digi Sport.

Extrema FCSB nu trece prin cele mai bune momente ale carierei. Revenit in iarna dupa accidentarea cu Backa Topola, Coman a strans 20 de meciuri in tricoul liderului din Liga 1. Florinel are doar doua goluri inscrise in acest sezon si 7 pase de gol oferite.

Recent, Coman a fost protagonistul unui adevarat scandal dupa ce a fost prins de politie depasind limita legala de viteza. Ulterior, autoritatile au descoperit ca fotbalistul nu detinea un permis national, ci unul din Ucraina, care ar fi fost de fapt fals. Jucatorul lui Becali s-a ales cu dosar penal.