Hristu Chiacu: ”Situația de la Dinamo? Te doare capul!”. Jucătorul remarcat și ce zice de prietenul Ștefan Radu 

Hristu Chiacu, jucător crescut la Dinamo, își amintește cu drag de vremurile petrecute în ”Ștefan cel Mare”, unde a făcut primii pași în fotbal.

Ajuns la 35 de ani, fostul mijlocaș joacă acum în Liga 4, la ACS FC Dinamo, și antrenează în paralel o grupă de juniori în cadrul clubului FC Voluntari.

Hristu Chiacu crede că Mircea Rednic este singurul antrenor care poate redresa situația din ”Ștefan cel Mare”.

Dinamo a fost învinsă luni seara, de Universitatea Craiova, scor 0-5, în deplasare, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii 1.

Sport.ro: Salut, Hristu! Ce mai faci?

Hristu Chiacu: Sunt la Voluntari, antrenor cu copiii. Merge bine, antrenez grupa 2010.

Care este cel mai important sfat pe care l-ai da unui copil de 10-11 ani?

Important e să fie atenți la ce le transmit, și verbal, și fizic. Dacă sunt atenți... e exact ca la școală, la vârsta asta. Pe la 12 ani încep 11 contra 11 și acolo vezi, deja, dacă e făcut pentru fotbal sau nu. Atunci poți să le dai sfaturi. Până atunci, trebuie doar să asculte.

19 selecții are Hristu Chiacu la naționala U21

Cum va arăta antrenorul Hristu Chiacu?

Asta mă întreb și eu! (n.r. - râde) Nu știu ce să zic. Mă văd și nu mă văd. Nu știu deocamdată. Mai am multe, licența B, licența A, deocamdata am doar pentru copii și juniori.

Chiacu, amintiri de la Dinamo: ”Mi-am dorit foarte mult să joc acolo”

O să te întreb și de Dinamo, pentru că ai jucat acolo în vremuri mult mai bune. Îți mai amintești ziua în care ai revenit la club? Spun 'revenit' pentru că acolo ai făcut junioratul.

Da, opt ani de zile am fost acolo. Îmi doream foarte mult să revin, că altfel nu mă întorceam. Eram foarte bine unde eram (n.r. - în Polonia, la Wisla Cracovia). Am copilărit acolo, mi-am dorit foarte mult să joc acolo, cu toate că nu am jucat foarte mult. Tot ce a fost, a fost.

200.000 de euro a plătit Dinamo pentru a-l transfera pe Chiacu la începutul anului 2007, de la Cracovia.

Regreți că te-ai întors?

Nu regret nimic din ce am făcut în viață. Consider că așa a trebuit să se întâmple unele lucruri. Dacă stai cu regrete, cred că nu mai ajungi nicăieri, stai toată viața să-ți reproșezi anumite chestii.

”Te doare capul! Anul ăsta nu o văd prea bine pe Dinamo” / ”Îmi e greu să cred că se întoarce domnul Badea”

Îți mai amintești cum a fost când ai intrat în acel vestiar?

Da, erau Zicu, Lobonț... Nu mai vorbesc de ”titanii” Danciu și Nicu (n.r. - Ionel Dănciulescu și Claudiu Niculescu). Erau Cătălin Munteanu, Moți, Radu Ștefan, Pulhac... fotbaliști care nu prea mai există prin Liga 1, din păcate. Mai ales la Dinamo! Dinamo întotdeauna a avut fotbaliști.

Cum vezi situația actuală de la club?

Te doare capul! Nu știi ce se întâmplă, ce va fi, dacă mai scapă și anul ăsta. Anul trecut a mai scăpat cum a mai scăpat, dar anul ăsta nu prea o văd prea bine. Poate doar dacă se întoarce domnul Badea, ceea ce îmi e greu să cred.

Unirea Urziceni, Rapid II, FC Național, Wisla Cracovia, Dinamo, Dacia Mioveni, CS Otopeni, Astra, Poli Timișoara, Xazar Lankaran, Ceahlăul, Concordia Chiajna, Săgeata Năvodari, CS Balotești, CSM Sighet, Academica Clinceni, CS Tunari și Carmen București sunt echipele pentru care a jucat Hristu Chiacu în cariera sa.

Domnul Badea e genul care să se implice activ la echipă?

În perioada în care am fost eu, nu l-am văzut mai deloc acolo. El întotdeauna, dacă a avut ceva de discutat cu cineva, l-a chemat la dânsul, a discutat și nu a știut nimeni.

Ai jucat la echipe cu probleme financiare?

E clar că am avut momente, da. Și când am fost la Otopeni, la Timișoara. Bine, la Timișoara am avut câteva luni, dar la Otopeni am avut și opt luni de zile în care nu am fost plătiți. Dar atunci eram la Otopeni, nu la Dinamo, e o diferență foarte mare. Când ești la Dinamo, la vârsta la care eram eu la Otopeni, la 21 de ani, e clar că nu mai contează banii, zic și eu. Trebuie să trăiești, dar vrei să te afirmi! Ești la Dinamo, nu la Otopeni. Plus că au șansa asta, nu au putut să transfere și au jucat tinerii.

Hristu Chiacu: ”Rednic e singurul antrenor care poate face atmosfera de care au nevoie acolo”

Acum au adus nouă jucători.

Au transferat, dar nu știu ce să zic. Cred că tot cu ăștia o să joace în mare parte. De exemplu, Bani e un jucător care, din punctul meu de vedere, crește de la meci la meci și cred că nu o să-l mai vedem mult pe aici. Așa-l văd eu.

La Dinamo ai lucrat cu Mircea Rednic. Crezi că e antrenorul potrivit pentru a o scoate pe Dinamo din această situație?

E singurul antrenor care poate să facă atmosfera de care au nevoie acolo. La cum e el, ce antrenamente face, și experiența pe care o are. Cred că poate să aducă și investitori, să scape odată de situația asta. Nu mai știe nimeni cine e pe acolo.

Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Și apoi o să te rog să mi-l spui și pe cel mai greu.

Cel mai fericit a fost când am debutat, așteptam de foarte multă vreme și îmi doream foarte mult să joc. Iar cel mai greu a fost după prima operație la genunchi, când a urmat a doua. Una după cealaltă. Cred că ăsta a fost cel mai greu moment.

Te întreb altceva. Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit și pe care l-ai da cu fiecare ocazie mai departe?

Mi-au dat mai mulți jucători sfaturi. Îmi vin mai mulți în cap, dar cred că cel mai bun sfat a fost în perioada FC Național, când au plecat toți cu Olăroiu la Timișoara și am rămas noi, cei mici. Era și Marian Savu, fostul golgheter. Mi-a zis 'ai niște calități, dar trebuie să ai și minte. Dacă mă asculți, o să ajungi. Dacă nu mă asculți, nu o să ajungi'.

Hristu Chiacu: "Ștefan Radu e puțin supărat"

Ce mai face prietenul Ștefan Radu?

Foarte bine! E puțin supărat că nu joacă, dar i-am zis să-și aștepte rândul.

Îl mai vedem la Dinamo? Măcar pe final de carieră?

Asta nu știu, trebuie să-l întrebați pe el. Dacă a semnat pe doi ani, cum se spune, nu cred. O să aibă deja 37 de ani. Nu se știe nici cât o mai juca acolo, depinde foarte mult de antrenor. Dacă rămânea Inzaghi, cred că juca. Sarri are altă filosofie, alt sistem.