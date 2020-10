Ruben Albes i-a declarat RAZBOI FCSB-ului inainte de meciul din campionat: "Mergem sa castigam partida"

Hermannstadt va juca in deplasare, contra lui FCSB, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.

Tehnicianul spaniol al sibienilor considera ca baietii lui ii pot invinge pe cei de la FCSB. De cand a venit la Hermannstadt, echipa a devenit una dintre formatiile greu de batut din campionatul romanesc.

"Cred in jucatorii mei, mergem sa castigam meciul. E un meci dificil, jucam impotriva unei echipe mari, puternice, cu jucatori foarte buni. Dar avem armele noastre si vom incerca sa le folosim in meci", a declarat Ruben Albes pentru TelekomSport.

Antrenorul iberic a vorbit despre David Caiado şi Goran Karanovic, care s-au intors la Sibiu dupa experienta scurta la FCSB, dar si despre proiectul spaniol de la Dinamo Bucuresti.

"Cu siguranta, sunt motivati, dar nu doar David sau Goran.Toti jucatorii sunt motivati, pentru ca joaca impotriva FCSB-ului.

Le trebuie timp. Nu e usor sa aduci jucatori noi si in doua, trei saptamani sa aiba rezultate. In acelasi timp, inteleg ca un club mare ca Dinamo nu are timp pentru a castiga. Asteptarile sunt foarte mari, iar acum e dificil sa ai rezultate", a mai spus antrenorul spaniol.

Hermannstadt se afla pe locul 8 in clasament cu 10 puncte dupa primele 7 etape.