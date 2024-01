Hakim Abdallah, discurs exploziv după Dinamo - Rapid 1-2

Pentru Dinamo este al doilea eşec consecutiv în campionat, în timp ce Rapid are două egaluri şi două victorii (consecutive) în ultimele patru etape. În tur, Rapid s-a impus cu 4-0.

Hakim Abdallah: "Sunt furios!"

Rapid a deschis scorul prin francezul Jayson Papeau (43), care a reluat centrarea lui Omar El Sawy. Dinamo a egalat la scurt timp, prin Hakim Abdallah (45+1), care a deviat spectaculos cu câlcâiul şutul imprecis al lui Christian Ilic. Rapid a obţinut victoria prin golul marcat de atacantul sârb Borisav Burmaz (90),

Hakim Abdallah, atacantul lui Dinamo, a avut un discurs dur la finalul partidei la care au asistat 14.000 de spectatori. Atacantul roș-albilor și-a manifestat revolta pentru că, susține el, echipa sa ar fi meritat un punct.

"Fiecare meci este diferit, trebuie să o luăm meci cu meci. Cred că am jucat bine, am ratat mult şi e clar că trebuie să mai lucrăm la acest aspect. E nevoie să gândim pozitiv. Lucrăm din greu, dar trebuie să lucrăm şi mai mult. La faza golului am înscris mai mult din instinct. A fost un corner, a şutat Ilic, iar înainte să tragă el am fost sigur că balonul ajunge în zona mea şi mi-am spus să o ating uşor.

A fost bine că am egalat repede, să nu intrăm la pauză conduşi, dar nu a fost de ajuns. Cred că meritam cele trei puncte, sau măcar un egal. Noi am luptat pentru victorie şi am pierdut pentru că ne-a lipsit ceva, ultima execuţie, ultima pasă. Sunt chiar furios pentru că am pierdut. Avem nevoie de puncte, dar dacă vom juca aşa cum am jucat azi avem mai multe şanse. Trebuie să ne concentrăm mai mult la ultima pasă, la ultima execuţie”, a declarat Hakim Abdallah.

Dinamo - Rapid, scor 1-2

Pentru Dinamo este al doilea eşec consecutiv în campionat, în timp ce Rapid are două egaluri şi două victorii (consecutive) în ultimele patru etape. În tur, Rapid s-a impus cu 4-0.

În urma victoriei de pe Arena Națională, Rapid a urcat până pe locul doi în clasament, cu 39 de puncte. Dinamo a rămas pe 15, cu 16 puncte, și riscă să fie depășită de FC Botoșani, dacă moldovenii nu pierd duminică meciul cu FC Hermannstadt.