Hagi nu ia in calcul egalul! Vrea sa BATA CFR in derby-ul Generatiei de Aur! Ce a declarat inaintea meciului cu Petrescu

CFR Cluj merge la Constanta pentru derby-ul cu Viitorul dupa infrangerea de la Glasgow.

Infrangerile cu Sanatatea si Craiova l-au suparat pe Hagi. Le cere jucatorilor sai victoria in fata campioanei ultimelor doua sezoane.

"E meci acasa, un meci mare, cu o echipa foarte buna, europeana din toat epunctele de vedere. Au un antrenor experimentat, au ambitia sa castige fiecare meci. Speram sa castigam, n-am mai facut-o de mult timp contra lor. Sper sa avem mai putine ocazii decat in alte meciuri cu ei, dar sa marcam. Ca sa castigi, trebuie sa marchezi. Va fi gol cu CFR, dar am incredere ca echipa poate sa faca lucruri bune. Trebuie sa fim mai atenti in jocul fara minge, sa stam mult mai bine, sa ne aparam mult mai bine.

Am avut o saptamana mai putin buna, dar toate trec in fotbal. Exista si momente de-astea, trebuie sa analizezi foarte bine si sa iei decizii. Cand nu vine succesul, analizam, sper sa fi tras concluziile bune, pozitive. Sper ca in viitor sa fim mult mai buni decat pana acum o saptamana. Nu conteaza ca CFR a jucat joi cu Celtic, au lot bun, au de unde sa aleaga. Au jucatori care sa vina sa joace si sa fie o echipa foarte buna. Intalnesc o echipa puternica si grea, foarte greu de batut. Ghita nu intra nici in meciul asta, Eric are o entorsa la genunchi, ei doi nu sunt in lot, restul sunt apti. De arbitraj n-are rost sa vorbim. Stiu ca joc cu o echipa foarte buna, ma bucur cand sunt pe banca, imi place sa fiu acolo. De cand suntem in Liga 1 au fost meciuri tari cu CFR!", a spus Hagi.