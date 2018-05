Hagi n-a mai rezistat si a dat comunicat de presa: "Am invatat asta la 53 de ani!" Ce l-a enervat, de fapt, la meciul cu Astra

Gica Hagi a fost extrem de suparat dupa Viitorul 1-1 Astra. El a spus ca "nu este respectat".

Gica Hagi a aparut extrem de nervos la interviurile de dupa Viitorul 1-1 Astra, dar si la conferinta de presa. El a tinut un monolog, apoi a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, spunand ca "este prea cald".

Astazi, Hagi a dat un comunicat de presa in care se declara suparat pe faptul ca arbitrul partidei a fragmentat foarte tare meciul si a dat "doar 4 minute suplimentare".

Comunicatul lui Hagi: "Am invatat, la 53 de ani, ca si arbitrii pot trage de timp"

"In urma partidei cu Astra Giurgiu, din etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, face urmatoarele precizari:

- La 53 de ani am invatat, din pacate, ca in fotbal si arbitrii pot trage de timp, nu numai adversarul. Se pierde foarte mult din viteza de joc, lucru care conteaza enorm in fotbalul modern, cu care ne dorim sa concuram. Nu comentez in niciun fel prestatia arbitrilor din timpul jocului, ci ceea ce s-a intamplat la final. S-au acordat doar 4 minute suplimentare, in conditiile in care, in repriza secunda, au fost 6 schimbari, ceea ce inseamna din start 3 minute pierdute cu inlocuirea jucatorilor. Inseamna ca pentru restul timpului, pentru toate momentele de pe parcusul partidei, s-a acordat un singur minut, nu? E o gluma sau cum? Mai ales ca in minutele de prelungire jucatorii adversi au intarziat si mai mult jocul prin trageri evidente de timp. Pentru aceste lucruri am fost suparat la final, nu din alte motive.

- Sunt mandru de echipa mea, de modul in care ea a evoluat in acest play-off. Avem cea mai mica medie de varsta, de sub 22 de ani, am inceput fiecare partida cu cel putin sapte jucatori din cadrul Academiei Hagi, iar altii au intrat mereu pe parcursul jocului. Avem cele mai multe goluri marcate in acest play-off, 12, jumatate dintre acestea fiind inscrise de jucatori sub 21 de ani crescuti de Academia Gheorghe Hagi (I. Hagi 3, Cicaldău, Ghita si Dragus), iar alte doua reusite le apartin altor doi jucatori crescuti si formati la Academie (Vina si Gavra). Am avut o posesie de 69 la suta in partida cu Astra Giurgiu si am sutat de 21 de ori la poarta", se arata in mesajul postat pe site-ul Viitorului.