Hagi jubilează după 8-2 cu Academica: "Ne-am impus principiile! Cu FC Argeș vom avea o finală"

Jefte, golgheterul Ligii 1, a reușit o dublă, iar celelalte goluri ale Farului au fost marcate de Gabi Iancu, Grameni, Nedelcu, Adi Petrec, Boboc și Moldoveanu. Pentru Academica Clinceni au înscris Alghoul, din penalty, și Holzmann.

Gheorghe Hagi: "Ne-am impus principiile, facem lucruri bine"

Farul a profitat de problemele mari de la Academica Clinceni, care a fost nevoită să schimbe aproape întreaga echipă, iar Gică Hagi s-a declarat mulțumit atât de joc, cât și de rezultat.

Managerul tehnic al dobrogenilor se așteaptă la o finală pentru play-off contra lui FC Argeș, în etapa următoare.

"Am analizat bine, antrenorul era nou, ne-am uitat la el când era la Astra. Am făcut ce trebuie, am fost serioși și am făcut un meci bun. În fiecare meci jucăm din ce în ce mai bine. Ne-am impus principiile, facem lucruri bune, mai sunt și lucruri de crescut, dar eu zic că am tratat bine meciul și e normal că a venit jocul. Noi asta pregătim, trebuie să avem 90 de minute aceeași mentalitate. Încercăm să formăm o mentalitate bună și mă bucur pentru ei. Acum ne așteaptă un meci foarte greu. Eu nu le am cu statistica, îi las pe alții să zică.

Eu vreau să vorbim de noi. Nu doresc să vorbesc (n.r - despre problemele de la Clinceni), eu doresc să vorbim de noi. E o finală cu FC Argeș, ei vor veni să câștige. Va fi un meci frumos. Vrem să câștigăm, jucăm acasă, trebuie să ne impunem și să arătăm fotbalul nostru. Am jucat din ce în ce mai bine, creștem de la meci la meci, lotul arată bine și numeric, avem alternative. Sunt fericit și i-am felicitat pe jucători pentru că au fost serioși.", a spus Hagi.

Farul ocupă locul 6, cu 42 de puncte, la patru lungimi în fața ocupantei poziției a șaptea, FC Argeș. Academica Clinceni este ultima, cu doar 11 puncte.