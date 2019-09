Hagi, doua etape in tribuna dupa ce a fost ELIMINAT cu Poli Iasi! Ce amenda va trebui sa plateasca

Gica Hagi nu va putea fi pe banca Viitorului la jocurile cu CS Universitatea Craiova (30 septembrie) si CFR Cluj (6 octombrie).

Hagi plateste pentru eliminarea din meciul cu Poli Iasi, cand a fost trimis in tribune in ultimele 10 minute ale intalnirii dupa un conflict cu centralul Comanescu si cu arbitrul de rezerva Florin Andrei.



Hagi rateaza astfel doua intalniri foarte importante pentru Viitorul, implicata acum in lupta pentru primul loc. Hagi va trebui sa achite si o amenda in valoare de 320 de lei, conform deciziei luate de Comisia de Disciplina.



Dupa 10 etape, Viitorul e pe 2 in Liga 1, cu 21 de puncte, la egalitate cu liderul CFR Cluj.