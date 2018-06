Hagi, chemat la o echipa cu buget URIAS! "Trebuia sa accepte, i-am spus sa se duca!"

Hagi e gata sa plece din Romania. Asteapta oferte din partea echipelor interesate sa-l aiba.

Anul trecut, Hagi a refuzat o propunere clara din partea lui Rubin Kazan. Rusii ii dadeau un buget important si il voiau pentru a construi o echipa de Champions League. Romanul a refuzat. Acum ar vrea sa aiba o varianta asemanatoare. Prietenul Petrescu l-a sfatuit sa plece inca dinainte sa ia campionatul cu Viitorul.

"Hagi trebuia sa dea curs ofertei de la Rubin. Din punctul de vedere al banilor, era o propunere foarte buna. Sper ca o echipa buna sa-l oferteze. Gica a ajuns la maturitate, stie ce vrea de la viata. Imi place foarte mult de el. Vedeti ce face cu echipa lui... Au avut un an foarte greu, au schimbat mult jucatori, dar daca erau mai atenti in play-off se puteau bate la campionat. Eu i-am zis ca trebuia sa mearga la Rubinc and a avut oferta, era una foarte buna", a dezvaluit Dan Petrescu.