După victoria la limită din tur, 3-2, Farul s-a impus cu același scor și în Armenia. Totuși, Urartu a condus cu 2-0, iar toate golurile campioanei României au venit în actul secund, omul meciului fiind Denis Alibec, care a reușit o dublă și un assist pentru Dragoș Nedelcu.

Gică Hagi: "Urartu are jucători foarte buni. Mi-au plăcut Nana și Grigoryan"

La conferința de presă de la Erevan, Gică Hagi a ținut să felicite clubul Urartu și să laude câțiva jucători ai armenilor. Printre remarcații "Regelui" s-au numărat fundașul dreapta ghanez Nana Antwi (22 de ani), care a și înscris în prima repriză, și extrema dreaptă Narek Grigoryan (22 de ani), internațional armean de seniori.

"Urartu are jucători foarte buni. E campioana unei țări care are sau a avut patru echipe în cupele europene. Eu am văzut că au progresat foarte mult. Noi suntem o echipă nouă, tânără, fără mare experiență în Europa, de aceea și meciul a fost deschis. Urartu are minim 3-4 jucători foarte, foarte buni, iar unul dintre ei e Nana.

Mai sunt vreo 3-4. I-ați văzut și voi, nu-i știți? Mie personal îmi place mult Grigoryan. E un jucător foarte, foarte inteligent și bun. Trebuie să fie mai concret, dar știe fotbal.

Noi nu suntem o echipă bogată, care să aibă foarte mulți bani. Suntem pe acolo... ți-am zis că mi-au plăcut 4-5 jucători buni. Țin să felicit, pe lângă suporterii noștri care au venit aici, echipa gazdă, care ne-a pus totul la dispoziție. Am avut pe cineva care ne-a dus tot timpul unde trebuia la stadion. Am fost tratați foarte bine. Au o bază sportivă care seamănă cu a noastră, ne asemănăm în anumite lucruri, iar fotbalul pe care îl joacă ei îl jucăm și noi. Cred că noi am fost mai puternici mental în repriza a doua.

Singura noastră problemă e că defensiv nu jucăm la fel de bine ca ofensiv. Luăm foarte repede goluri la început de repriză, așa cum am luat și azi. Așa a fost de când am început campionatul. Trebuie să schimbăm lucrul ăsta, dar e bine că terminăm foarte bine, așa cum am terminat și cu FCSB, când am bătut și am ieșit campioni. Asta înseamnă că avem o mentalitate foarte bună", a spus Gică Hagi.

Adversarele echipelor românești în turul 3 preliminar din Conference League

FCSB - Nordsjaelland (Danemarca)

Farul Constanța - Flora Tallinn (Estonia)

Sepsi OSK - Aktobe (Kazahstan)

Meciurile se joacă pe 10 și 17 august. În cazul returului Nordsjelland - FCSB, partida se va disputa o zi mai devreme, miercuri, 16 august.