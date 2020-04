Hagi a dezvaluit cat castiga la Viitorul si a lamurit situatia taierilor salariale: "Jucatorul e bogat, trebuie sa facem ceva pentru ceilalti"

Viitorul este printre primele echipe care a anuntat reduceri salariale.

Fotbalistii Viitorului au fost anuntati ca li se vor reduce la jumatate contractele din cauza crizei cauzate de coronavirus. Gica Hagi spune ca a luat decizia impreuna cu Gica Popescu, presedintele clubului, iar jucatorii au fost de acord.

"Regele" e de parere ca fotbalistii castiga suficient, iar masurile erau necesare pentru a putea sustine salariile celorlalti angajati din cadrul clubului.

De asemenea, Gica Hagi recunoaste ca si lui i-a fost redus salariul, iar acum acum castiga 500 de euro.

"Sunt multe aspecte, e un club de care trebuie sa ai grija, sunt multi oameni care depind de tot ce fac. Incercam sa aducem solutii bune, chiar daca e greu. E o criza mondiala pe care nu o putem controla. Trebuie sa fim atenti la ce poate veni, sa avem viziune pe termen scurt si mediu. Suntem conditionati de parternerii pe care ii avem. Trebuie sa vezi realitatea. I-am transmis lui Gica Popescu de la inceput ca trebuie sa taiem salariile, i-am spus ca eu asa vad lucrurile. Acum toti se gandesc sa facă asta.

Juctorul de fotbal e bogat si trebuie sa facem lucruri pentru ceilalti salariati, cei care au salariile mai mici. Trebuie sa te reorganizezi, sa mergi inainte. Eu nu am salariu mare. Am 500 de euro, acum va pot spune. Va dati seama, nu am luat nici prime, nici salariu. Nu am ce sa-mi tai", a declarat Hagi, pentru Telekom Sport.

