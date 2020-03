Se vad deja primele efecte ale pandemiei! Viitorul se pregateste de criza: "Reducem salariile cu 50% pentru un an si trei luni"

Constantenii anunta primele masuri pe care le vor lua din cauza pandemiei.

Gica Popescu, presedintele celor de la Viitorul, a declarat ca salariile tuturor angajatiilor, inclusiv ale jucatorilor, vor fi diminuate cu pana la 50%. Procentul va fi negociat cu fiecare angajat in parte, iar masura ar urma sa fie in vigoare timp de un an si trei luni.

Principalul scop al taierilor salariale il reprezinta obiectivul stabilit de club, anticipand o criza economica, anume reducerea bugetului cu 40-45%, a declarat Popescu pentru Agerpres.

"Am luat decizia de reducere a salariilor tuturor angajatilor clubului. La academie si tot ce inseamnă echipa mare sunt undeva la 150-160 de angajaţi. Iar noi avem o politica de reducere a salariilor pentru toti, pentru ca obiectivul nostru este sa reducem undeva la 40-45% bugetul pentru anul viitor. Acum negociem cu fiecare angajat in parte.

In proportie de 95% sau poate chiar mai bine toată lumea a inteles motivele acestei reduceri salariale, dar mai sunt si cazuri care trebuie negociate diferit. Procentele de reducere difera de la angajat la angajat. Maximumul reducerilor salariale este de 50%. Incepand cu mine, eu am avut cea mai mare reducere salariala. Si scazand catre cei care au salarii mai mici. Pentru ca ne gandim la oameni. E normal ca angajatii cu salarii mici sa nu aibă reduceri la fel cu cei cu salarii mari", a spus Gica Popescu.

In ceea ce priveste salariul lui Hagi, Popescu a declarat: "Antrenorul principal are unul dintre cele mai mici salarii din club. Gica are salariu ca sa il aiba pe hartie. Este la nivelul celui mai mic salariu din club. Dar si salariul ala mic al lui Gica se reduce, conform nivelului salarial, nu sunt excepti".

Presedintele clubului a explicat ca nu ia in calcul varianta somajului tehnic pe perioada starii de urgenta in Romania, in care Liga 1 este suspendata.

