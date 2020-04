Viitorul a luat cele mai drastice masuri in criza: a taiat salariile la jumatate pana anul viitor in iunie! La CFR e inca liniste

Echipele din Liga 1 iau masuri drastice.

"Este de preferat ca jucatorii sa castige mai putin si sa si ia in fiecare luna banii, decat sa aiba aceleasi salarii pe care sa nu le putem plati", zice Gica Popescu.

Gica Popescu si Hagi au negociat cu fiecare jucator in parte si s-au inteles.

"Am semnat acte aditionale cu toti angajatii clubului pe o perioada de un an si cateva luni, pana la terminarea sezonului urmator, deci pana in vara anului 2021 sa reducem bugetul la jumatate din ce a fost pana acuma", a spus Popescu.

CFR si Craiova sunt singurele din Liga 1 care n-au anuntat inca nicio masura. Becali a taiat si el totul la jumatate pentru 6 luni.

"Nu as fi de acord sa tai asa niste salarii fara sa intrebi. Daca stai 2-3 luni, in acele 2 sau 3 luni trebuie sa accepti diminuarea salariilor", a spus Petrescu.