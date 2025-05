Tenisul e, totuși, doar un joc, chiar dacă, uneori, am simțit altceva. Mă bucur că suntem buni prieteni, chiar dacă am avut rivalități grozave,” a spus Nadal în fața celor trei mari rivali.

Până la urmă, cu toții ne-am atins visurile și cred că am construit rivalități extraordinare. Am arătat lumii că putem să luptăm cât de dur putem, dar fiind buni colegi și respectându-ne unul pe altul.

„După toți acești ani în care am concurat pentru toate titlurile, e uimitor cum timpul schimbă perspectiva. Novak, tu încă nu știi, dar toate aceste emoții puternice pe care le-am avut când am fost rivali se schimbă enorm, la final de carieră.

Discursul ținut de Nadal, de 14 ori campion la Roland Garros

Rafael Nadal a vorbit în franceză, engleză și spaniolă.

„E dificil să încep. Am suferit, am câștigat, am pierdut. Mă bucur că am avut șansa de a juca aici. Fără îndoială, rămâne cel mai important teren de tenis din cariera mea.



A fost o poveste frumoasă care a început în 2004. Abia puteam să merg din cauza accidentării la picior, dar, în acel an, am urcat pe teren, în cârje și am visat să concurez aici.



În 2005 aveam 18 ani. A fost prima mea participare, în care am jucat împotriva rivalului și prietenului din copilărie, Richard Gasquet. Din acea zi am înțeles pe deplin ce a însemnat Roland Garros.

Am experimentat totul, de-a lungul acestor douăzeci de ani. Am avut rivali extraordinari, precum Novak, Andy și, desigur, Roger, dar și mulți alții care m-au împins spre limite. Nimic nu ar fi fost la fel de frumos fără aceste rivalități.



Roland Garros e unic. Nu doar datorită istoriei pe care o are, dar mulțumită tuturor persoanelor care muncesc aici,” a declarat Rafael Nadal, în discursul ținut în mijlocul unei Arene Philippe-Chatrier colorate în cinstea spaniolului.