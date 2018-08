Gol FABULOS marcat de atacantul dorit de FCSB! Blanaru a inscris MAGIC, cu calcaiul! Faza care-l face pe Becali sa scoata banii

Stefan Blanaru a marcat un gol superb pentru Hermannstadt in minutul 23 al meciului cu Dunarea Calarasi!

Atacantul de 29 de ani a reluat spectaculos, cu calcaiul, o minge sarita la el in careul mic.



Blanaru face tot posibilul sa-l convina pe Becali ca e potrivit pentru FCSB. E printre atacantii pe care FCSB si-l doreste in continuare.



Blanaru are doua goluri in 3 etape, dupa ce a mai inscris si in fata lui Sepsi din prima etapa. Cele 3 partide jucate in acest sezon pentru Hermannstadt sunt primele pe care le joaca in cariera in Liga 1!