"Gnohere s-a educat, stie deja drumul!" Dezvaluiri din vestiarul ros-albastrilor! Un fost oficial al FCSB spune de ce este bine ca "Bizonul" a ramas la echipa

Transferul lui Harlem Gnohere (31 ani) a picat, iar atacantul urmeaza sa se alature echipei in cantonamentul din Marbella.

FCSB nu a reusit sa il dea pe Harlem Gnohere, dupa ce transferul sau atat la Al Ahly (liderul din Egipt), dar si la Charleroi, a picat. Atacantul revine alaturi de coechipierii sai de la echipa, urmand sa ajunga in Marbella, pentru a intra in cantonament.

In prima jumatate a sezonului, Gigi Becali era nemultumit de greutatea "Bizonului", astfel ca i s-a impus sa slabeasca pentru a mai prinde lotul. De asemenea, in aceasta pauza de iarna, Gnohere s-a antrenat intens si si-a angajat un nutritionist, pentru a pierde toate kilogramele in plus. Fostul director sportiv al FCSB-ului, Narcis Raducan, a vorbit despre cum a fost sanctionat francezul pentru kilogramele in plus.

"Bizonul s-a educat in ultimul timp, stie deja drumul profesionist de a ajunge la un varf de forma. Amenda era de cateva mii de euro. Un kilogram era taxat cu cateva sute de euro.

E buna de sperietoare si amenda. Amenzile mai mici se duceau intr-un fond comun, care era cheltuit la actiuni diverse, insa amenzile mai mari, pentru indisciplina, unde toleranta este 0, erau pastrate si daca jucatorii nu mai repetau actele de indisciplina, atunci isi reprimeau banii, pentru ca e munca lor pana la urma.

Dar, uneori, nu poti face treaba doar cu vorba buna, mai ales ca sunt caractere diferite", a declarat Narcis Raducan la Digi Sport.

"Gnohere stie sa faca asta"

De asemenea, fostul director sportiv a explicat de ce este bine pentru ros-albastrii ca atacantul nu a plecat.

"Era riscant ca FCSB sa ramana doar in Tanase. Mai ales ca nu e un fotbalist care sa aiba profil de numar 9. Vor fi meciuri in play-off, in care vor fi spatii mici si unde un pivot ar ajuta mai mult pentru a crea spatii celorlalti colegi, iar Gnohere stie sa faca asta.

In plus, ceilalti jucatori din fata se mai pot accidenta, cum este cazul lui Tanase, despre care azi am auzit ca l-a durut tendonul. Asa ca e bine ca l-au rechemat la lot. Era riscant sa ramana altfel, mai ales ca nici oferta pentru Adrian Petre nu a fost una pe placul suedezilor", a spus Narcis Raducan.